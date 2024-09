Überragender Sieg für SU Semriach gegen St. Marein - 7:0 am Freitagabend

Details Freitag, 06. September 2024 21:11

In der vierten Runde der Unterliga Mitte empfing die Sportunion Raiffeisenbank Semriach den USV St. Marein bei Graz zu einem spannenden Duell. Schon von Beginn an zeigte sich der Aufsteiger als klar dominierende Mannschaft und sicherte sich mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg drei wichtige Punkte. Trotz einiger Bemühungen von St. Marein konnten die Gäste nichts gegen die Überlegenheit der Hausherren ausrichten.

Nach einem 7:0 Sieg schmeckt das Bier noch einmal so gut!

Führung für Semriach durch Kazimi - zur Pause steht es 3:0

Die ersten Minuten des Spiels begannen mit einigen vorsichtigen Annäherungen beider Mannschaften. Bereits in der 6. Minute hatte St. Marein eine gute Freistoßgelegenheit, die jedoch im Nachschuss von der starken Abwehr von Semriach neutralisiert wurde.

Gute Chance von Kazimi (20) - Torhüter kann allerdings parieren. m05ritz, Ticker-Reporter

Semriach hingegen nutzte seine Chancen effektiver und ging in der 16. Minute in Führung, als Parwiz Kazimi den am 16er-Eck annahm, sich drehte und volley ins rechte untere Eck schoss. So führte die Zechner-Truppe mit 1:0.

In der 29. Minute baute Semriach seine Führung weiter aus. Nach einer Hackenvorlage von Darijo Biscan konnte Marco Suchy im zweiten Anlauf den Ball ins Tor befördern. Nun hatte der Gastgeber weitere Möglichkeiten, die jedoch alle nicht genutzt wurden.

Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, erhöhte Michael Ortner nach einer starken Hereingabe von Saleamlak Gigler auf 3:0. Das war der Halbzeitstand vor knapp 150 Zuschauern im Norden von Graz.

Semriach dominiert in der zweiten Hälfte - am Ende steht ein 7:0

Marein wechselte zur Pause mehrfach, frische Kräfte sollten das Spiel besser gestalten. Aber es war kein Kraut gegen die Offensive des Aufsteigers gewachsen.

Denn auch nach der Pause setzte Semriach seinen dominanten Auftritt fort. Bereits in der 47. Minute erzielte Kazimi sein zweites Tor des Abends, nachdem Biscan und Suchy die Vorlage geliefert hatten. In der 61. Minute traf Tevfik Yalcin nach einem abgefälschten Schuss ins Netz und erhöhte somit auf 5:0.

Die Überlegenheit der Gastgeber war überwältigend. In der 78. Minute schlug Kerim Erdem nach einer perfekten Flanke von Fabian Schabauer per Kopf zu und erhöhte auf 6:0. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in der 90. Minute erzielte Erdem nach einem schönen Chip von Yalcin seinen zweiten Treffer des Spiels und setzte somit den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand.

Einseitige Partie mit klarer Dominanz des Aufsteigers

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem deutlichen 7:0-Sieg für die Sportunion Raiffeisenbank Semriach. St. Marein konnte zwar einige Male gefährlich werden, doch Torwart Marco Köppel und die starke Verteidigung von Semriach ließen nichts anbrennen. Trotz einiger kleinerer Verletzungen und Erschöpfungserscheinungen in den letzten Minuten des Spiels, war die Leistung von Semriach herausragend.

Besonders hervorzuheben ist die beeindruckende Offensivleistung von Semriach, die es schafften, sieben Tore zu erzielen. Auch die Abwehrarbeit und das Torwartspiel von Köppel trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Für St. Marein gilt es nun, die Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. Mit solch einer dominanten Leistung im Rücken wird Semriach mit Sicherheit gestärkt in die nächsten Spiele gehen und versuchen, den positiven Trend fortzusetzen. Für die Gäste sieht die Situation sehr düster aus. Man hat nach vier Spielen erst ein einziges Tor erzielt, jedoch schon 21 kassiert.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner, Trainer Sportunion Semriach

„Das Ergebnis war verdient, auch wenn St. Marein durchaus seine Möglichkeiten hatte. Es war für uns nach den beiden torlosen Spielen besonders wichtig, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Die Mannschaft hat das heute großartig umgesetzt und gezeigt, dass wir an unseren Schwächen gearbeitet haben.

Nächste Woche steht das schwere Auswärtsspiel in Liebenau an. Wir wissen genau, wie schwierig es dort sein kann, aber wir fahren sicher nicht dorthin, um die Punkte schon vor dem Anpfiff abzugeben. Wir werden uns intensiv vorbereiten und mit dem Ziel antreten, auch dort etwas Zählbares mitzunehmen.

Heute war mein Team extrem konzentriert und hat alles, was wir in den letzten Trainings erarbeitet haben, auf den Platz gebracht. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt gilt es, auf dieser Leistung aufzubauen und den Schwung in die kommenden Spiele mitzunehmen.“

Aufstellungen: Semriach SU: Marco Köppel, Simon Mayer, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Michael Ortner, Florian Christian Rampre-Fink, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Julian Heschl, Sebastian Ebner, Danijel Zivkovic, Success Chibuikem Ojo, Tevfik Yalcin

Trainer: Michael Zechner

- St. Marein/Graz: Julian Langer - Haris Hamzic, Nejc Oblonsek, Uros Bodanec, Daniel Frank, Semin Ibisevic - Pavle Savkovic, Mario Kocbek, Adam Lang, Thomas Schönberger (K) - Hamed Jukic

Ersatzspieler: Michael Weiland, Milan Markovic, Mehmet Karakus, Tomaz Kidric, Admir Medjedovic

Trainer: Admir Medjedovic Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Semriach : St. Marein/Gr. - 7:0 (3:0)

90 Kerim Erdem 7:0

78 Kerim Erdem 6:0

61 Tevfik Yalcin 5:0

47 Parwiz Kazimi 4:0

43 Michael Ortner 3:0

29 Marco Suchy 2:0

16 Parwiz Kazimi 1:0

