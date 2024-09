SV Andritz bezwingt USV Stiwoll mit 1:0 in einer unterhaltsamen Partie

Details Freitag, 06. September 2024 21:53

In einer umkämpften Begegnung in der 4. Runde der Unterliga Mitte setzte sich der SV Andritz mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den USV Stiwoll durch. Das entscheidende Tor erzielte Lukas Mairold in der 75. Minute per Kopfball. Trotz der stabilen Abwehr der Gäste gelang es Andritz, die Oberhand zu behalten und sich die drei Punkte zu sichern.

Chancenwucher in der ersten Halbzeit - aber kein Tor für Andritz

Der SV Andritz begann das Spiel mit hohem Tempo und erspielte sich früh zahlreiche Chancen. Schon in der 15. Minute vergab Omerovic per Kopf die erste vielversprechende Gelegenheit. Nur zwei Minuten später konnte er nach einem präzisen Stanglpass erneut nicht erfolgreich abschließen und schoss über das Tor.

Kurz darauf hatte Mairold die nächste große Chance auf dem Fuß, doch auch er konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Gastgeber drückten weiterhin auf den Führungstreffer, und in der 27. Minute war es Kunstätter, der die nächste Möglichkeit für Andritz vergab.

Der USV Stiwoll kam erst in der 36. Minute zu einem nennenswerten Abschluss, der jedoch kein Problem für den Andritz-Torhüter Andrae darstellte. Kurz vor der Halbzeitpause verzeichnete Stiwoll einige Halbchancen, konnte aber ebenfalls keinen Treffer erzielen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen, obwohl Andritz die klar besseren Möglichkeiten hatte. Stiwoll verkaufte sich in der ersten Halbzeit als Aufsteiger stark, stand defensiv, suchte im Konter das Heil. In den ersten 35 Minuten der Begegnung hatte Andritz zahlreiche Chancen - so blieb es torlos bis zum Kabinengan.

Die Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Mairold mit dem Tagestreffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der USV Stiwoll stärker aus der Kabine und setzte Andritz unter Druck. Doch nach wenigen Minuten übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 57. Minute bot sich Mairold erneut eine hundertprozentige Torchance, die er jedoch nicht verwerten konnte.

Der erlösende Moment für den SV Andritz kam schließlich in der 75. Minute. Nach einer schönen Kombination erzielte Lukas Mairold per Kopf das entscheidende Tor zum 1:0. Die Erleichterung bei den Gastgebern war deutlich spürbar, und sie setzten alles daran, die Führung über die Zeit zu bringen.

In der Schlussphase des Spiels vergab der eingewechselte Zoccali in der 89. Minute eine weitere Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Der USV Stiwoll mühte sich weiter, konnte jedoch keine klaren Chancen mehr herausspielen. Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Andritz durfte sich über einen hart erkämpften 1:0-Sieg freuen.

So steht es um die beiden Teams

Mit diesem Sieg sichert sich der SV Andritz wichtige Punkte und festigt seine Position in der Unterliga Mitte. Der USV Stiwoll hingegen muss sich nach einer engagierten Leistung ohne Zählbares auf die Heimreise machen. Andritz hat aus den ersten vier Partien neun Punkte geholt und ist im Spitzenfeld der Liga platziert. Der Aufsteiger verlor zum vierten mal, allerdings jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Kaufen kann man sich dafür nichts, aber Hoffung schöpfen, dass man bald die ersten Punkte holt.

Stimme zum Spiel

Marco Pegrin, Trainer SV Andritz

„Stiwoll hat leidenschaftlich gespielt, man merkt, dass sie als Aufsteiger richtig stark sind. In den ersten 35 Minuten haben wir ein regelrechtes Feuerwerk abgebrannt, leider ohne den verdienten Torerfolg. Am Ende hätten wir sogar höher gewinnen können, aber was zählt, ist, dass wir den Kampf immer angenommen haben und letztlich verdient als Sieger vom Platz gegangen sind.

Ich bin überzeugt, dass noch einige Teams gegen Stiwoll ihre Schwierigkeiten haben werden. Es war ein umkämpftes Spiel, bei dem wir uns durchgesetzt haben. Ein großes Kompliment an mein Team für die Leistung und den Einsatz heute.“

Aufstellungen: Andritz : Sammy Andrae - Nedim Becirevic, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Markus Eckhard, Eldin Omerovic, Sebastian Pukl -

Ersatzspieler: Paul Benigni, Patrik Kutlesa, Michel Micossi, Tobias Köchl, Maximilian Leon Ulbing, Dorian Zoccali

Trainer: Mag. Marco Pegrin

- USV Raika Pfleger Bau Stiwoll: Lukas Stoimaier - Leon Krienzer, Andreas Schmiedtbauer, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Fabio Königshofer, Lukas Weber, Jakob Prettenthaler (K), Jürgen Kraxner, Lukas Zarfl - Pascal Neger

Ersatzspieler: Jan Kriegl, Jan Köppel, Lukas Kern, Simon Kriegl, Michael Reichenpfader, Jürgen Rößler

Trainer: Werner Riedl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : Stiwoll - 1:0 (0:0)

75 Lukas Mairold 1:0

