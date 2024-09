SV Gössendorf gewinnt Derby gegen SV Feldkirchen

Details Freitag, 06. September 2024 22:54

In einer knappen Partie der Unterliga Mitte setzte sich der SV Gössendorf gegen den SV Feldkirchen mit 2:1 durch. Das Spiel, das viele gute Momente bot, wurde erst in den letzten Minuten entschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die über 200 Zuschauer beim Derby bis zum Schluss in Atem hielt.

Derbysieger gegen Feldkirchen - Gössendorf holt in Unterzahl den Sieg

Gössendorf geht in Führung - Wolf trifft nach einer knappen Viertelstunde

Der SV Gössendorf und der SV Feldkirchen starteten engagiert in die Begegnung, wobei die ersten Minuten den Gastgebern gehörten. In der 13. Minute kam es zur ersten bedeutenden Szene des Spiels. Nach einem kurzen Abpraller vom Torwart Köstner stand Sandro Wolf goldrichtig und brachte den SV Gössendorf mit einem überlegten Schuss mit 1:0 in Führung.

…und plötzlich steht Pötsch allein vor Tormann Köstner, der den Schuss nur kurz abwehren kann und Sandro Wolf schiebt überlegt zur Führung ein. Ticker UL Mitte, Ticker-Reporter

Dies war ein erster Schock für den SV Feldkirchen, der bis dahin defensiv sicher stand, jedoch selbst noch keine Chancen erarbeiten konnte. Die Gäste wurden nun selbstbewusster und kamen besser ins Spiel.

Die Mirtl-Truppe versuchte, schnell zu antworten, erhielt dann in der 29. Minute eine gute Freistoßmöglichkeit an der Strafraumgrenze, die von der Mauer abgeblockt wurde. Das Spiel blieb bis zur Halbzeit intensiv, ohne dass weitere Tore fielen, sodass es mit einer 1:0-Führung für den SV Gössendorf in die Pause ging.

Drama in der zweiten Halbzeit - am Ende bleiben die Punkte beim Gastgeber

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SV Gössendorf weiter entschlossen, die Führung zu halten. Feldkirchen versteckte sich jedoch jetzt nicht mehr und es kam zu einer unterhaltsamen Partie.

In der 70. Minute fiel dann der Ausgleichstreffer für den SV Feldkirchen. Ein Eckball führte zu einem Ping-Pong-Effekt im Strafraum, und letztlich wurde das Tor als Eigentor des SV Gössendorf gewertet. Der eingewechselte Jakob Velikogne wurde als Torschütze vermerkt.

Der Ausgleich setzte die Heimmannschaft unter Druck, und nur zwei Minuten später folgte ein weiterer Rückschlag für Gössendorf. Destiny Ekhae zog am Trikot eines gegnerischen Stürmers und sah die Gelb-Rote Karte, wodurch Gössendorf die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste. In der Unterzahl wirkte der Gastgeber kompakter und kam zu weiteren Gelegenheiten.

Trotz der Unterzahl zeigte Gössendorf großen Kampfgeist. In der 80. Minute setzte sich Pötsch auf der linken Seite durch, spielte perfekt in die Mitte, und Elvedin Kehic verwandelte den Ball mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck zur erneuten Führung. Dieses Tor gab Gössendorf neuen Auftrieb, und sie verteidigten die Führung mit aller Kraft.

In den letzten Minuten wurde es noch einmal spannend, als der Torwart von Gössendorf, Köhler, in der 88. Minute einen gefährlichen Schuss parierte. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit ab, und Gössendorf konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Daniel Hofer, Trainer Gössendorf

„Zunächst waren wir sehr überlegen und haben das Spiel gut kontrolliert. Das Gegentor war absolut unglücklich und auch unnötig – solche Situationen müssen wir in Zukunft besser verteidigen. Trotzdem haben wir unseren guten Saisonstart fortgesetzt und heute das Derby verdient gewonnen. Besonders stolz bin ich auf das letzte Tor, das wirklich toll herausgespielt war. Es war ein perfektes Umschaltspiel, genau so, wie wir es immer wieder im Training einstudieren.

Trotz der aktuellen Erfolge gibt es noch Verbesserungspotenzial, und wir werden weiterhin intensiv trainieren, um uns von Spiel zu Spiel weiterzuentwickeln. Natürlich hoffe ich, dass unsere fünf verletzten Spieler bald wieder fit sind und ins Team zurückkehren können. Mit ihnen werden wir noch stärker agieren und in der Lage sein, unsere Leistung weiter zu steigern.“

Alexander Köhler, Sportlicher Leiter Stv. Gössendorf

„Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut und sind auch verdient in Führung gegangen. Dann ging unsere spielerische Linie verloren und wir bekamen durch ein Eckball-Eigentor den Ausgleich. In Unterzahl waren wir dann plötzlich wieder das bessere Team und haben schlussendlich verdient gewonnen. Mit 10 Punkten aus vier Spielen sind wir gut in die Liga gestartet, können und werden uns aber sicher noch steigern.“



Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler, Florian Schmied, Elias Pötsch, Sandro Wolf, Dominik Degen, Tobias Deimel, Stefan Rinner, Martin Kroisenbrunner, Destiny Afiangbosa Ekhae, Jakob Urlep (K), Sascha-Martin Fischl

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, Elvedin Kehic, Jakob Velikogne, Timo Kreinc, Lucas Radauer

Trainer: Daniel Hofer

- Feldkirchen: Christian Köstner - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Manuel Pfeiler, Lukas Fichtl, Dominik Hornig - Benit Kampay, Stefan Voura (K), Pascal Manu, Nico Kiss - Marian Fuchs

Ersatzspieler: Niko Hintermüller, Philipp Fabian, Rusmir Cehajic, Tobias Kollar, Elias Koval, Almedin Mujkanovic

Trainer: Rene Mirtl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gössendorf : Feldkirchen - 2:1 (1:0)

80 Elvedin Kehic 2:1

71 Eigentor durch Jakob Velikogne 1:1

13 Sandro Wolf 1:0

