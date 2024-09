FC Gratkorn schickt SV Deutschfeistritz mit 5:1 nach Hause!

Details Sonntag, 08. September 2024 14:39

In einem überzeugenden Spiel setzte sich der FC Raiffeisen Gratkorn mit einem klaren 5:1-Sieg gegen den SV AQUAFUX Deutschfeistritz durch. Das Team von FC Gratkorn zeigte von Beginn an eine starke Leistung und dominierte das Geschehen auf dem Platz. Besonders beeindruckend war die Effizienz des FC Gratkorn, die ihre Chancen konsequent nutzten und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen ließen.

Trainer Pettinger hat das Team auf den SV Deutschfeistritz perfekt eingestellt. Ertsmals überzeugte der Absteiger vollends in dieser Saison.

Frühe Führung und Dominanz - zur Pause führt der Gastgeber mit 2:0

Schon früh im Spiel machte der FC Gratkorn seine Ambitionen deutlich. In der 13. Minute überlief Florian Madrutner auf der linken Seite seinen Gegenspieler und schob den Ball in die Mitte, wo er nur noch einschieben musste. Damit ging der FC Gratkorn mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, baute Adnan Hajdarevic die Führung aus. Nach einem Eckball traf er zum 2:0 für die Heimmannschaft.

Der SV Deutschfeistritz hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Eine Top-Chance hatte das Team in der 21. Minute, als eine Flanke von Sellitsch an Freund und Feind vorbeiging, aber keine Gefahr für das Tor des FC Gratkorn darstellte. Insgesamt zeigte der FC Gratkorn eine konzentrierte Defensivleistung und ließ nur wenige Chancen zu.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 5:1

Nach der Pause setzte der FC Gratkorn seinen dominanten Auftritt fort. In der 54. Minute erhöhte Gideon Binfor nach einem Ballverlust des Gegners in der Mitte auf 3:0. Sein Schuss ins Kreuzeck war unhaltbar und bedeutete eine Vorentscheidung im Spiel.

Der SV Deutschfeistritz konnte jedoch postwendend antworten. Nur eine Minute später erzielte Matthias Schlögl den Ehrentreffer zum 3:1. Im direkten Gegenzug nach dem Ankick nutzte er eine Unachtsamkeit der FC Gratkorn Abwehr und traf ins Netz.

Doch der FC Gratkorn ließ sich davon nicht beeindrucken und stellte schnell den alten Abstand wieder her. In der 72. Minute traf erneut Adnan Hajdarevic, diesmal zum 4:1. Der Spieler zeigte sich an diesem Tag in herausragender Form und belohnte sich mit seinem zweiten Treffer des Spiels.

Den Schlusspunkt setzte Mario Lovre Vojkovic in der 90. Minute. Mit einem weiteren Treffer für den FC Gratkorn stellte er den Endstand von 5:1 her. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach einer Minute Nachspielzeit.

Der FC Gratkorn zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spiel über weite Strecken. Mit diesem Sieg sicherte sich das Team wichtige Punkte in der Unterliga Mitte und setzte ein Ausrufezeichen für die kommenden Partien.

Statement von Alexander Pettinger, Trainer FC Gratkorn:

„Nach der letzten Niederlage war das eine sehr starke Reaktion der Mannschaft. Wir haben souverän gespielt und das umgesetzt, was wir uns taktisch vorgenommen hatten. Die Jungs haben das System perfekt ausgeführt, und wir waren über weite Strecken des Spiels klar überlegen. Es hätten definitiv 2-3 Tore mehr fallen müssen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Das 5:1 spiegelt unsere Dominanz wider und ist auch in dieser Höhe verdient.

Nach dem schwierigen Saisonstart, bei dem wir nur drei Punkte holen konnten, war es extrem wichtig, ein Zeichen zu setzen. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und bewiesen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Jetzt müssen wir auf dieser Leistung aufbauen und die nächsten Spiele mit derselben Entschlossenheit angehen."

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gratkorn : SV Deutschfeistritz - 5:1 (2:0)

93 Mario Lovre Vojkovic 5:1

72 Adnan Hajdarevic 4:1

55 Matthias Schlögl 3:1

54 Gideon Binfor 3:0

16 Adnan Hajdarevic 2:0

13 Florian Madrutner 1:0

