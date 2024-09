SV Raaba-Grambach bezwingt SVU Liebenau mit 2:0 - drei Siege für die Gastgeber bisher

Details Sonntag, 08. September 2024 19:41

In einem spannenden Spiel der Unterliga Mitte konnte der SV Technopark Raaba-Grambach den SV Union Liebenau mit 2:0 besiegen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielten Daniel Brauneis und Robin Steyer in der zweiten Hälfte die entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Damit sicherte sich Raaba-Grambach in der 4. Runde der Liga weitere drei Punkte.

Es läuft für die Truppe von Trainer Wemmer

Taktisches Abtasten in der ersten Halbzeit - ohne Tore in die Pause

Von Beginn an war klar, dass beide Teams den Platz als Sieger verlassen wollten. Doch in den ersten 45 Minuten taten sich der SV Raaba-Grambach und der SVU Liebenau schwer, klare Torchancen zu kreieren. Beide Mannschaften konzentrierten sich zunächst auf die Defensive, was zu einem ausgeglichenen Spiel führte. Es gab zwar einige vielversprechende Ansätze, jedoch fehlte in den entscheidenden Momenten die Präzision im Abschluss.

Die Abwehrreihen dominierten das Geschehen, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Die 150 Fans hofften auf mehr Action und Tore in der zweiten Halbzeit, und sie sollten nicht enttäuscht werden.

Raaba-Grambach dreht auf und entscheidet das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff kam der SV Raaba-Grambach deutlich offensiver aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 62. Minute war es dann soweit: Daniel Brauneis erzielte mit einem Traumtor das 1:0 für die Hausherren. Mit einem gekonnten Schuss ließ er dem Torhüter von SVU Liebenau keine Chance und brachte seine Mannschaft in Führung.

Das Tor gab dem SV Raaba-Grambach weiteren Auftrieb, und sie setzten alles daran, die Führung auszubauen. Die Gäste aus Liebenau mussten nun mehr riskieren und öffneten ihre Defensive, was den Gastgebern Raum für Konter bot. In der 79. Minute nutzte Robin Steyer eine dieser Gelegenheiten und erhöhte auf 2:0. Mit einem platzierten Schuss besiegelte er den Sieg für seine Mannschaft.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von der Verteidigung der Führung durch den SV Raaba-Grambach. Der SVU Liebenau versuchte zwar noch einmal, den Anschluss zu finden, doch die Abwehr der Hausherren stand sicher. Die Nachspielzeit von zwei Minuten änderte nichts mehr am Spielstand, und so endete die Partie mit einem verdienten 2:0-Erfolg für den SV Raaba-Grambach.

Mit diesem Sieg klettert der SV Raaba-Grambach weiter in der Tabelle der Unterliga Mitte und kann optimistisch in die nächsten Spiele gehen. Der SVU Liebenau hingegen wird sich in den kommenden Partien steigern müssen, um in der Liga konkurrenzfähig zu bleiben.

Unterliga Mitte: Raaba-Grambach : SVU Liebenau - 2:0 (0:0)

79 Robin Steyer 2:0

62 Daniel Brauneis 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.