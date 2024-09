SV Feldkirchen erkämpft sich gegen SV Andritz ein Last-Minute-Unentschieden

Details Samstag, 14. September 2024 15:28

In einem spannenden und hart umkämpften Duell der Unterliga Mitte trafen am Freitagabend der SV Feldkirchen und der SV Andritz aufeinander. Bei besten Platzbedingungen trotz der vielen wetterbedingten Spielabsagen in der Region lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch. Nach einer von Andritz dominierten ersten Halbzeit schaffte es Feldkirchen in letzter Minute, den Ausgleich zu erzielen und ein 1:1-Unentschieden zu retten. Die rund 250 Zuschauer im Feldkirchener Stadion erlebten einen tollen Fußballabend, der bis in die Nachspielzeit hinein spannend blieb.

Andritz steht seit Jahren für Zusammenhalt in der Mannschaft

Erste Halbzeit: Andritz dominiert das Geschehen

Das Spiel begann furios, als bereits in der 2. Minute der Torhüter des SV Andritz, Stefan Lenhart, mit einer spektakulären Parade eine frühe Führung für Feldkirchen verhinderte. Trotz dieses Highlights brauchte das Spiel anschließend einige Zeit, um sich zu entwickeln. Andritz übernahm zusehends das Kommando, ohne jedoch in den ersten Minuten zwingende Chancen herauszuspielen.

Die erste echte Möglichkeit für Feldkirchen kam in der 23. Minute, als ein Abschluss knapp über das Tor segelte. Doch das schien Andritz nur noch weiter anzuspornen. In der 25. Minute hatte Thomas Hastreiter eine riesige Gelegenheit, als er nach einem schön herausgespielten Angriff nur knapp das Ziel verfehlte. Von da an drängten die Gäste immer stärker auf den Führungstreffer. Chancen in der 30. und 31. Minute folgten, bei denen die Führung förmlich in der Luft lag, doch immer wieder fand sich kein Abnehmer für die präzisen Hereingaben.

Die Dominanz der Gäste mündete schließlich in der 45. Minute in der verdienten Führung. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, und Thomas Hastreiter ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Mit einem platzierten Schuss verwandelte er sicher zum 1:0 für den SV Andritz. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, in der Feldkirchen sichtlich daran arbeiten musste, offensiv mehr Präsenz zu zeigen.

Zweite Halbzeit: Feldkirchen kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel kehrten beide Mannschaften unverändert auf das Spielfeld zurück, doch das Spielgeschehen änderte sich rasch. Während Andritz in der ersten Halbzeit klar das Spielgeschehen dominierte, zeigte Feldkirchen nach der Pause ein ganz anderes Gesicht. Die Hausherren kamen mit deutlich mehr Elan und Durchschlagskraft aus der Kabine und setzten Andritz zunehmend unter Druck.

In der 60. Minute hätte Feldkirchen fast den Ausgleich erzielt, als ein schneller Angriff nur knapp abgewehrt werden konnte. Es folgte eine Phase, in der Feldkirchen die Kontrolle über das Spiel übernahm und Andritz defensiv immer mehr in Bedrängnis brachte. Trotz einiger Spielerwechsel auf Seiten von Andritz gelang es den Gästen nicht mehr, das Spiel zu beruhigen oder so gefährliche Offensivaktionen wie vor der Pause zu starten.

Offensive der Gastgeber - am Ende wird sei belohnt

Feldkirchen drängte in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich. Immer wieder gelang es dem Heimteam, gefährlich vor das Tor zu kommen, doch der Treffer blieb zunächst aus. Als die Nachspielzeit von fünf Minuten angezeigt wurde, schöpften die Fans in Feldkirchen nochmals Hoffnung. Und diese sollte tatsächlich belohnt werden.

In der vierten Minute der Nachspielzeit, als das Spiel bereits auf das Ende zulief, gelang es Feldkirchen schließlich, den erlösenden Ausgleich zu erzielen. Nach einem präzisen Freistoß köpfte der eingewechselte Rusmir Cehajic zum 1:1 ein.

Fazit: Ein gerechtes Unentschieden in einem intensiven Spiel

Nach 95 hart umkämpften Minuten trennten sich die beiden Teams mit einem leistungsgerechten 1:1. Während Andritz in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen dominierte und verdient in Führung ging, gehörte die zweite Hälfte klar Feldkirchen. Mit viel Einsatz und Kampfgeist verdiente sich das Team von Trainer René Mirtl den späten Ausgleich.

Für Andritz ist dieses Unentschieden trotz der überlegenen ersten Halbzeit ein bitterer Punktverlust, da der Ausgleich ja wirklich in allerletzter Sekunde fiel. Feldkirchen hingegen kann zufrieden auf eine starke zweite Hälfte blicken, in der man mit viel Leidenschaft und Wille zurück ins Spiel fand. Insegesamt werden beide Teams mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Stimmen zum Spiel

René Mirtl, Trainer SV Feldkirchen:

„Ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit war Andritz klar die bessere Mannschaft, sie haben super verschoben und uns das Leben schwer gemacht. Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen. In der Pause haben wir das Team richtig motiviert und neu eingestellt, was sich ausgezahlt hat. Die zweite Halbzeit geht klar an uns, und am Ende ist das ein guter Punkt für uns. Andritz wird sicher am Ende der Saison oben mitspielen. Kompliment an meine Mannschaft, die sich stark zurückgekämpft hat.“

Am Ende bleibt ein spannendes, hart umkämpftes Spiel in Erinnerung, das beide Mannschaften mit einem Punkt belohnt. Während Andritz vor allem in der ersten Halbzeit seine Klasse zeigte, bewies Feldkirchen großen Kampfgeist und verdiente sich den späten Ausgleich.

Aufstellungen:

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Lukas Fichtl, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K), Nico Kiss - Marian Fuchs

Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Rusmir Cehajic, Manuel Pfeiler, Tobias Kollar, Almedin Mujkanovic, Raphael Koval

Trainer: Rene Mirtl

- Andritz : Stefan Lenhart - Nedim Becirevic, Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Markus Eckhard, Eldin Omerovic -

Ersatzspieler: Paul Benigni, Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Michel Micossi, Dorian Zoccali, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin -

Bericht Florian Kober

Fotos: KK

Unterliga Mitte: Feldkirchen : SV Andritz - 1:1 (0:1)

95 Rusmir Cehajic 1:1

45 Thomas Hastreiter 0:1

