SV Union Liebenau und SU Semriach trennen sich 1:1 - kalt war es, aber spannend bis zum Ende

Details Samstag, 14. September 2024 20:46

In der 5. Runde der Unterliga Mitte trafen der SV Union Liebenau und die Sportunion Raiffeisenbank Semriach aufeinander. Trotz kühler Witterung, die einige Zuschauer im September zu Winterjacken griffen ließ, boten beide Mannschaften ein mitreißendes Spiel, das letztlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Spannung hielt bis in die letzten Minuten an, als beide Teams ihre Chancen nutzten und für packende Momente sorgten.

Der Aufsteiger aus Semriach ist toll in die LIga gestartet und hat schon sieben Punkte auf dem Konto.

Ein ruhiger Beginn und torlose erste Halbzeit - klat war es im Grazer Süden

Das Spiel startete mit einem gemächlichen Tempo, wobei beide Mannschaften in den ersten Minuten lediglich ungefährliche Torschüsse verzeichneten. Erste nennenswerte Aktionen gab es in der 8. Minute, als die Heimmannschaft eine gute Freistoßsituation aus etwa 17 Metern hatte, die jedoch nichts einbrachte. In der 9. Minute zeigte Gössler, der Torwart von SU Semriach, seine Klasse mit einer Glanzparade und er fischte die Kugel aus dem Kreuzeck.

Die erste Halbzeit war von vielen kleinen Aktionen und einigen Chancen auf beiden Seiten geprägt, doch keine der Mannschaften konnte den Ball im Netz unterbringen. Beispielsweise leitete in der 28. Minute Gigler von Semriach einen schnellen Konter ein, konnte aber letztlich nur den Torwart von Liebenau anschießen - Straussberger konnte den Ball sciher fangen.

Auch eine Unsicherheit in der Abwehr von Semriach führte in der 33. Minute nicht zum Erfolg für die Gastgeber, da der Abschluss der Liebenauer nebens Tor ging. Kurz vor der Pause hatte Marco Suchy noch eine kleine Möglichkeit - es blieb bei kühlen Temperaturen bei einem 0:0 zur Pause und die Teams konnten sich in den Kabinen aufwärmen.

Spannende zweite Halbzeit und zwei Tore - Süd-Nord-Duell endet unentschieden

Nach der Halbzeitpause erhöhte Semriach den Druck. Trotzden kam Liebenau in der 56. Minute zur ersten guten Gelegenheit des Spiels

In der 61. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Nach einem Schiedsrichterball chippte Biscan den Ball über die Abwehrkette, Suchy verlängerte und Parwiz Kazimi schob den Ball aus vier Metern ins leere Tor. Damit ging SU Semriach mit 1:0 in Führung und das Spiel schien in ihre Richtung zu kippen. Semriach hatte nun mehr Spielanteile ohne den Sach zu zumachen.

SV Union Liebenau ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte vehement den Ausgleich. In der 72. Minute hatte Semriach erneut die Chance, die Führung auszubauen, als Yalcin einen Fehler des Liebenauer Torwarts nutzte und den Ball an die Latte schoss.

In der 83. Minute erhielt Liebenau einen Elfmeter nach einem Foul des Semriacher Torwarts. Dominik Dexer trat an und verwandelte in der 85. Minute trocken ins rechte untere Eck. Damit stand es 1:1 und das Spiel war wieder offen.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige hitzige Szenen und Chancen auf beiden Seiten, doch keine Mannschaft konnte das entscheidende Tor erzielen. Nach einer Anzeige von fünf Minuten Nachspielzeit, die später auf sieben Minuten korrigiert wurde, pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab. Beide Mannschaften trennten sich mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Das Spiel bot spannende Momente und zeigte, dass beide Teams in der Lage sind, sich gegen Widerstände zu behaupten. Für die Fans war es unterhaltsame Begegnung, die bis zur letzten Minute für Nervenkitzel sorgte.

Trainer Michael Zechner, SU Semriach

"Liebenau ist besser in das Spiel gestartet - wir haben etwas gebraucht bis wir ins Spiel gefunden haben!

Um so länger das Spiel dauerte, desto besser wurde meine Mannschaft!

In der 2.Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft haben es aber leider verabsäumt unsere guten Möglichkeiten zu verwerten!

Vor dem Spiel hätten wir den Punkt genommen, aufgrund der 2.Halbzeit wäre mehr drinnen gewesen!

Aber in Liebenau können wir trotzdem mit einem Punkt ganz gut leben!"

Aufstellungen:

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Djordje Bisercic, Daniel Url, Alexander Maier - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Antonio Filic (K) - Martin Kolb

Ersatzspieler: Joachim Trummer, Jochen Luca Malli, Sergiu Has, Emir Sikiric, Anid Sarajlic, Domenic Letzer

Trainer: Christian Weber

- Semriach SU: Manuel Gössler, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Michael Ortner, Florian Christian Rampre-Fink, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Marco Köppel, Simon Mayer, Julian Heschl, Sebastian Ebner, Success Chibuikem Ojo, Tevfik Yalcin

Trainer: Michael Zechner

Unterliga Mitte: SVU Liebenau : Semriach - 1:1 (0:0)

85 Dominik Dexer 1:1

61 Parwiz Kazimi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.