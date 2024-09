SV Andritz triumphiert mit 5:1 über SV Deutschfeistritz - Pegrin-Team weiter in Form

Details Freitag, 20. September 2024 22:13

Im Duell der 6. Runde der Unterliga Mitte zeigte der SV Andritz eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Deutschfeistritz deutlich mit 5:1. Die Heim-Mannschaft dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Schon in der ersten Halbzeit legte der SV Andritz den Grundstein für den souveränen Sieg.

Der SV Andritz ist toll in die neue Saison gestartet und feiert einen klaren Heimsieg gegen Deutschfeistritz.

Starke erste Halbzeit des SV Andritz - zur Pause steht es 2:0

Kaum hatte das Spiel begonnen, da schlug der SV Andritz schon das erste Mal zu. Lukas Mairold eröffnete den Torreigen in der 2. Minute mit einem wahren Traumtor und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Nur wenige Minuten später zeigte sich, dass der SV Andritz weiterhin den Druck hoch hielt. Traumhafte Kombinationen und gut herausgespielte Angriffe prägten das Spiel der Heimmannschaft.

In der 23. Minute folgte dann das zweite Tor für den SV Andritz. Nach einem hervorragenden Spielzug durch das Mittelfeld schloss Sebastian Frühwirth eiskalt ab und erhöhte auf 2:0. Die Gäste aus Deutschfeistritz schienen zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig ins Spiel gefunden zu haben. Nur eine Minute später bot sich dem SV Andritz die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen, doch Eldin Omerovic verfehlte knapp das Tor.

Deutschfeistritz versuchte, sich zu wehren, und kam in der 36. Minute zu einem ersten Annäherungsversuch, der jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. So ging es mit einem verdienten 2:0 für den SV Andritz in die Halbzeitpause. Andritz hatte dieses Spiel im Griff, Deutschfeistritz wehrte sich trotzdem vehement - man hielt dagegen!

Andritz dominiert auch in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 5:1

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der SV Andritz keine Zweifel daran, wer der Herr im Hause ist. In der 52. Minute erhöhte Lorenz Kompass nach einem perfekten Pass von Eckhard auf 3:0. Die Abwehr des SV Deutschfeistritz fand weiterhin kein Mittel gegen die angriffslustigen Hausherren.

Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, war es dann soweit: Eldin Omerovic, der zuvor schon zwei Chancen vergeben hatte, traf zum 4:0 und ließ die Fans des SV Andritz jubeln. Trotz des hohen Rückstands gab sich der SV Deutschfeistritz nicht auf und zeigte in der 79. Minute Moral. Daniel Rieger erzielte das Ehrentor für die Gäste und verkürzte auf 4:1.

Doch der SV Andritz ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Dorian Zoccali traf zum 5:1-Endstand und machte den verdienten Sieg perfekt. Mit diesem überzeugenden Auftritt unterstrich der SV Andritz seine Ambitionen in der laufenden Saison.

Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. Der SV Andritz konnte mit diesem deutlichen Sieg zufrieden sein und wichtige Punkte in der Unterliga Mitte sammeln. Die Gäste aus Deutschfeistritz hingegen müssen sich nach dieser Niederlage wieder neu aufrichten und an den kommenden Spieltagen neue Kraft schöpfen.

Andritz reist nächste Woche nach Kumberg - Deutschfeistritz empfängt Raaba Grambach.

Stimme zum Spiel

„Es war ein hartes Spiel, wie wir es erwartet hatten. Das frühe Führungstor hat uns viel Aufwind gegeben. Deutschfeistritz hat uns phasenweise einen guten Kampf geboten, dafür gebührt ihnen Respekt. Insgesamt geht der Sieg jedoch vollkommen in Ordnung.“ - Sebastian Frühwirth, Spieler des SV Andritz.

Aufstellungen:

Andritz : Sammy Andrae - Nedim Becirevic, Stefan Moll, Jasper Grillitsch, Michel Micossi, Sebastian Frühwirth, Sebastian Kunstätter - Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Markus Eckhard, Eldin Omerovic -

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Maximilian Leon Ulbing, Dorian Zoccali, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin

- SV AquaFux Deutschfeistritz: Marc Reisacher, Fabian Glänzer, Manuel Pöschl, Daniel Rieger, Matthias Harrer, Mark Sattler, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic (K), Amar Fajic, Marcel Gruber

Ersatzspieler: Dominik Reiterer, Valentin Grinschgl, Dominik Jaritz-Kren, Rene Maierhofer, Tobias Jurak, Marco Heininger

Trainer: Thomas Piber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : SV Deutschfeistritz - 5:1 (2:0)

89 Dorian Zoccali 5:1

79 Daniel Rieger 4:1

66 Eldin Omerovic 4:0

52 Lorenz Kompass 3:0

23 Sebastian Frühwirth 2:0

2 Lukas Mairold 1:0

