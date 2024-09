SV Übelbach überrollt den USV St. Marein/Graz mit 8:0 - Gäste weiterhin ohne Punkte

Details Freitag, 20. September 2024 22:31

Der SV Übelbach hat in der 6. Runde der Unterliga Mitte einen beeindruckenden 8:0-Sieg gegen USV St. Marein bei Graz eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen den Gästen aus St. Marein auch in der zweiten Hälfte keine Chance.

Guter Start für SV Übelbach - zur Pause führte der Gastgeber mit 4:0

Das Spiel begann fulminant für den SV Übelbach, der bereits in der 14. Minute durch Rok Jazbec in Führung ging. Jazbec nutzte eine Unsicherheit in der Defensive der Gäste und erzielte das 1:0. Nur eine Minute später hatte USV St. Marein bei Graz eine Gelegenheit zum Ausgleich, aber der Übelbacher Torhüter Julian Langer konnte die 1-gegen-1-Situation stark parieren. Die frühe Führung gab den Gastgebern weiteren Auftrieb und in der 15. Minute erhöhte Marko Markovic auf 2:0.

Übelbach dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 28. Minute konnte Marko Klemencic erneut zuschlagen und das Ergebnis auf 3:0 stellen. Der SV Übelbach spielte weiterhin konzentriert und konnte in der 37. Minute durch Patrick Vögl auf 4:0 erhöhen. Dies war zugleich der Halbzeitstand und spiegelte die Dominanz der Heimmannschaft wider. Der Gastgeber war zu jeder Zeit gegen den bemühten Gegner überlegen und es hatte sich ein Spiel in eine Richtung entwickelt.

USV St. Marein bei Graz ohne Chance - es setzt ein 0:8 Debakel

Nach dem Seitenwechsel versuchte USV St. Marein bei Graz, das Spielgeschehen etwas ausgeglichener zu gestalten. Eine Topchance bot sich in der 50. Minute, als Hamzic einen Schuss aufs rechte Kreuzeck abfeuerte. Doch der Torhüter des SV Übelbach, Fabian Rabinig, parierte stark und verhinderte den Anschlusstreffer.

Der SV Übelbach wechselte in der 60. Minute gleich viermal, was jedoch keinen Bruch im Spielfluss bedeutete. Moritz Kopp erhöhte in der 69. Minute auf 5:0 und machte damit alle Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback zunichte.

Patrick Vögl mit drei Toren in einem Spiel

In der Schlussphase des Spiels drehte Patrick Vögl nochmals richtig auf. Mit Toren in der 83. und 85. Minute stellte er den Spielstand auf 7:0. Die Gäste aus St. Marein bei Graz hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. In der letzten Spielminute konnte Marko Klemencic seinen zweiten Treffer der Partie erzielen und den Endstand von 8:0 markieren.

Der Schlusspfiff ertönte und das Spiel endete mit einem klaren 8:0-Sieg für den SV Übelbach. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen aus St. Marein bei Graz zu keiner Zeit eine Chance. Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Übelbach weitere Punkte in der Unterliga Mitte und besserte die Torddifferenz auf.

Stimme zum Spiel:

„Ein 8:0 ist natürlich ein sehr hoher Sieg, und ehrlich gesagt, er hätte sogar noch höher ausfallen können. Mein Team war über weite Strecken des Spiels sehr konzentriert und hat unsere Vorgaben gut umgesetzt. St. Marein hat sich zwar bemüht, aber man hat gesehen, dass es beim Gegner an der nötigen Klasse fehlt, um mit uns mitzuhalten. Nach etwa einer Stunde habe ich vier neue Spieler gebracht, weil die Konzentration bei uns etwas nachgelassen hat. Es war definitiv ein schöner Sieg, aber am Ende sind es auch nur drei Punkte. Wir bleiben fokussiert und arbeiten konzentriert weiter, um unsere Ziele zu erreichen.“ – Markus Vögl, Trainer SV Übelbach.

Aufstellungen:

Übelbach: Fabian Rabinig, Tom Heinrich, Rok Jazbec, Denis Klinar, Kreshnik Cermjani, Patrick Vögl (K), Florian Prietl, Marko Klemencic, Christian Borac, Stefan Josef Arzberger, Marko Markovic

Ersatzspieler: Kai Rohatsch, Moritz Kopp, Timo Kogler, Arian Cermjani, Fabio Haas, Anze Smukovic

Trainer: Markus Vögl

- St. Marein/Graz: Julian Langer - Milan Markovic, Haris Hamzic, Nejc Oblonsek, Uros Bodanec, Semin Ibisevic - Mario Kocbek, Mehmet Karakus, Tomaz Kidric, Thomas Schönberger (K) - Hamed Jukic

Ersatzspieler: Michael Weiland, Adam Lang, Admir Medjedovic, Felix Adam-Scheucher

Trainer: Admir Medjedovic

Unterliga Mitte: Übelbach : St. Marein/Gr. - 8:0 (4:0)

90 Marko Klemencic 8:0

85 Patrick Vögl 7:0

83 Patrick Vögl 6:0

69 Moritz Kopp 5:0

37 Patrick Vögl 4:0

28 Marko Klemencic 3:0

15 Marko Markovic 2:0

14 Rok Jazbec 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.