Gratkorn siegt im „El Plastico“: 5:2 über Hitzendorf nach starker zweiter Halbzeit

Im heiß erwarteten „El Plastico“, dem Duell zweier Teams, die auf Kunstrasen beheimatet sind, setzte sich der FC Raiffeisen Gratkorn mit einem deutlichen 5:2-Auswärtserfolg gegen die Sportunion Hitzendorf durch. Das Spiel der 6. Runde der Unterliga Mitte bot den Zuschauern eine torreiche Partie, in der Gratkorn insbesondere in der zweiten Halbzeit seine Offensivstärke unter Beweis stellte und wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze einfuhr. Gratkorn, das als Absteiger mit einem holprigen Start in die Saison ging, scheint allmählich in Form zu kommen, während Hitzendorf weiter hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt.

Der Absteiger kommt in Fahrt!

Frühe Führung nach tollem Pass von Oliver Egger

Das Spiel begann mit einem frühen Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute gelang es den Gästen aus Gratkorn, die Führung zu übernehmen. Oliver Egger bewies seine Übersicht und spielte einen traumhaften 35-Meter-Pass auf Andraz Fridrih, der den Ball präzise im Netz versenkte. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber aus Hitzendorf unter Druck, die zunächst Mühe hatten, ins Spiel zu finden.

Doch in der 31. Minute kam die Sportunion Hitzendorf zurück ins Spiel. Ein Freistoß von der rechten Seite fand Michael Marko im Strafraum, der per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz. Schon fünf Minuten später stellte Gratkorn den alten Abstand wieder her. Gideon Binfor nutzte eine Unachtsamkeit in der Hitzendorfer Abwehr und traf zum 2:1.

Gratkorn zieht in der zweiten Halbzeit davon

Nach dem Seitenwechsel drückte der FC Gratkorn weiter aufs Tempo und spielte die Gastgeber phasenweise an die Wand. Vor allem der Mann des Spiels, Semin Mrkaljevic, zeigte in dieser Phase seine Klasse. In der 50. Minute war es dann auch Mrkaljevic, der nach einer schönen Kombination über die rechte Seite das 3:1 für Gratkorn erzielte. Hitzendorf versuchte daraufhin, das Spiel zu stabilisieren, doch die Gratkorner Offensivwellen rollten weiter.

In der 59. Minute erhöhte Mergim Krasniqi auf 4:1 und damit schien das Spiel endgültig entschieden. Hitzendorf, das in der Defensive zunehmend überfordert wirkte, fand keine Mittel gegen die starken Angriffe der Gäste. In der 69. Minute legte Krasniqi mit seinem zweiten Treffer des Abends noch einmal nach und erzielte das 5:1 für Gratkorn.

Hitzendorf mit Moral, aber Gratkorn zu stark

Trotz der klaren Führung gab Hitzendorf nicht auf und versuchte, mit Moral und Einsatz zumindest noch ein versöhnliches Ergebnis zu erzielen. In der 85. Minute gelang ihnen durch Laurenz Kogler der Anschlusstreffer zum 2:5, doch dies war nur noch Ergebniskosmetik. Die Gastgeber kämpften bis zum Schluss, doch der FC Gratkorn war an diesem Abend einfach die klar bessere Mannschaft.

Stimme zum Spiel

Trainer Alexander Pettinger vom FC Gratkorn zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines Teams und lobte besonders die Disziplin in der zweiten Halbzeit: „In der zweiten Halbzeit haben wir taktisch alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Meine Jungs waren lauffreudig, kämpferisch und zeigten den absoluten Willen zum Sieg. Es waren schöne Tore und ein tolles Spiel meiner Mannschaft.“ Pettinger, dessen Team nun neun Punkte aus den ersten fünf Spielen gesammelt hat, blickt optimistisch auf das kommende Duell gegen Gössendorf: „Nächsten Freitag steht Gössendorf am Programm und wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten.“

Gratkorn in der Spur, Hitzendorf in der Krise

Während Gratkorn nach diesem überzeugenden Sieg mit nun neun Punkten aus fünf Spielen in der Tabelle nach oben schaut, bleibt Hitzendorf mit vier Zählern unter den Erwartungen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Baumann steht vor einer schweren Aufgabe im Nachtragsspiel am kommenden Dienstag gegen Übelbach. Für Hitzendorf muss dringend eine Leistungssteigerung her, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Aufstellungen:

Sportunion Hitzendorf:

Florian Schreiner – Thomas Friedl, Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Michael Marko – Dennis Weigelt, Sebastian Kropf, Stefan Werner Fleischhacker, Christoph Groß – Levin Pejicic

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Moritz Kogler, Paul Dallago, Moritz Gutjahr, Leo Paulitsch, Laurenz Kogler

Trainer: DI Oliver Baumann

FC Raiffeisen Gratkorn:

Lan Vunderl – Adnan Hajdarevic, Mario Lovre Vojkovic, Oliver Egger, Max Zettler – Kian Kadkhodaei (K), Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier – Semin Mrkaljevic, Andraz Fridrih, Gideon Binfor

Ersatzspieler: Andreas Grossegger, John Reck, Anes Halitovic, Veron Buqa, Florian Madrutner, Dusan Krpic

Trainer: Alexander Pettinger

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SU Hitzendorf : Gratkorn - 2:5 (1:2)

85 Laurenz Kogler 2:5

69 Mergim Krasniqi 1:5

59 Mergim Krasniqi 1:4

50 Semin Mrkaljevic 1:3

36 Gideon Binfor 1:2

31 Michael Marko 1:1

8 Andraz Fridrih 0:1

