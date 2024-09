SV Gössendorf bezwingt Kumberg in umkämpften Heimspiel – Ruchti sichert mit spätem Treffer den Sieg

Details Samstag, 21. September 2024 15:07

In der 6. Runde der Unterliga Mitte trafen der SV Gössendorf und der SVU Kumberg aufeinander. Vor heimischem Publikum konnte Gössendorf einen hart umkämpften 1:0-Sieg einfahren und damit seine Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze untermauern. Trotz Unterzahl über weite Strecken der Partie blieb die Mannschaft von Trainer Daniel Hofer stark und entschied das Spiel durch einen späten Treffer von Rückkehrer David Ruchti.

Es läuft beim Absteiger - man ist unbesiegt und kämpfte auch Kumberg nieder.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten und ein ungeplanter Rückschlag

Das Spiel begann von beiden Teams mit hohem Tempo. Bereits in der 14. Minute verzeichnete Gössendorf die erste große Chance des Spiels, als Stürmer Sandro Wolf nach einem starken Dribbling gefährlich auf das Kumberger Tor schoss, der Abschluss jedoch zu zentral ausfiel und von Torhüter Daniel Koller pariert wurde. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und kamen in der 21. Minute zu einer Doppelchance, bei der die Abschlüsse von Jakob Urlep und Stefan Rinner knapp das Ziel verfehlten.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, musste Gössendorf jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Abwehrspieler Florian Schmied sah nach einem Foul im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte und hinterließ seine Mannschaft in Unterzahl. Trotz dieser unerwarteten Wendung blieb es zur Halbzeit beim torlosen 0:0.

Zweite Halbzeit: Gössendorf trotzt der Unterzahl und siegt

Die zweite Hälfte begann mit einem couragierten Auftritt der Gössendorfer, die sich auch in Unterzahl nicht versteckten. Torhüter Manuel Köhler bewahrte sein Team in der 52. Minute vor einem Rückstand, als er eine gefährliche Chance von Kumberg stark parierte. In der Folge übernahm Kumberg mehr und mehr die Kontrolle, doch Gössendorf verteidigte kompakt und lauerte auf Konter.

In der 73. Minute dann die entscheidende Szene des Spiels: Nach einem blitzsauberen Konter über das Zentrum legte Marco Langer den Ball perfekt für David Ruchti auf, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz stand. Ruchti blieb vor dem Tor eiskalt und brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung. Der Jubel auf den Rängen war groß, und der Mittelfeldspieler feierte sichtlich emotional sein gelungenes Comeback.

Kumberg drängte in den Schlussminuten auf den Ausgleich, musste jedoch in der 80. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Dominik Messner nach einem Foul ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz numerischer Gleichheit konnte Kumberg keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Torhüter Köhler rettete in der 89. Minute noch einmal stark, und nach fünf Minuten Nachspielzeit stand der 1:0-Sieg für Gössendorf fest.

Stimme zum Spiel

Nach dem Spiel zeigte sich Gössendorfs Trainer Daniel Hofer zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft:

„Die ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel und hatten zwei große Chancen. Kumberg wurde dann immer stärker und hat uns alles abverlangt. Nach der Gelb-Roten Karte mussten wir umstellen. David Ruchtis Comeback nach seiner langen Verletzung war für uns ein Schlüsselmoment.

Sein Tor nach dem Konter war fantastisch und der Sieg für mich verdient. Wir haben unser Ziel vor Augen und sind in der Liga angekommen. Kumberg war sehr stark, sie sind eine absolute Topmannschaft, gegen die wir es noch oft schwer haben werden.“

Ausblick: Schwieriges Auswärtsspiel in Gratkorn

Nach dem hart erkämpften Heimsieg wartet auf den SV Gössendorf nun eine schwierige Aufgabe: Am kommenden Wochenende geht es auswärts gegen den FC Gratkorn, ein weiteres starkes Team der Unterliga Mitte. Für die Gössendorfer, die als Absteiger aus der Oberliga als Mitfavoriten für die Meisterschaft gelten, wird es ein richtungsweisendes Spiel. Gratkorn kommt in Form und gilt in der Liga als einer der Favoriten um den Titel. Für Trainer Daniel Hofer und sein Team wird es darauf ankommen, die defensive Kompaktheit der Gegner zu knacken und an die starke Leistung gegen Kumberg anzuknüpfen.

Mit dem Comeback von David Ruchti und der stabilen Abwehr um Torhüter Köhler hat Gössendorf jedoch gezeigt, dass es auch gegen starke Gegner bestehen kann. Ein Sieg in Gratkorn wäre ein wichtiger Schritt und könnte das Team weiter in die Favoritenrolle drängen.

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf:

Manuel Köhler – Florian Schmied, Tobias Deimel, Martin Kroisenbrunner – Elias Pötsch, Marco Langer, David Julian Slavec, Stefan Rinner, Jakob Urlep (K), Sascha-Martin Fischl – Sandro Wolf

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, David Ruchti, Elvedin Kehic, Jakob Velikogne, Philipp Economou

Trainer: Daniel Hofer

SVU Kumberg:

Daniel Koller – Kevin Hacker, Marco Nager, Jan Peter Svetits, Paul Schlager – Christian Wittmann, Paul Niklas Barlowitsch, Florian Gangl, Rupert Hopfer (K) – Fabian Tödtling, Dominik Messner

Ersatzspieler: Matthias Ganser, Markus Ostermann, Max Birke, Jakob Grimm, Marco Zierler, Marco Gamper

Trainer: Matthias Hopfer

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gössendorf : Kumberg - 1:0 (0:0)

75 David Ruchti 1:0

