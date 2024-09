USV Stiwoll siegt in spannendem Duell bei SU Semriach - erster Sieg in der Unterliga

Details Samstag, 21. September 2024 17:43

Im sechsten Spiel der Unterliga Mitte trafen die Sportunion Raiffeisenbank Semriach und der USV Raika Pfleger Bau Stiwoll aufeinander. In einer spannenden Partie setzte sich der USV Stiwoll letztlich mit 3:1 durch und sicherte sich damit die ersten Punkte. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 2:0 in Führung. Trotz eines Anschlusstreffers durch die Gastgeber in der zweiten Hälfte, machte Stiwoll mit einem weiteren Tor in der Schlussphase den Sieg perfekt.

Frühe Führung für USV Stiwoll - zwei Elfmeter und es stand 0:2

Das Spiel begann mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Heinz Kamper, einem ehemaligen Obmann der SU Semriach. Nach einem verspäteten Anpfiff in der ersten Minute legten beide Teams lautstark los. Bereits in der sechsten Minute kam es zu einem Elfmeter für USV Stiwoll, nachdem der Schlussmann der SU Semriach einen Stürmer der Gäste zu Fall gebracht hatte. Fabio Königshofer verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:0 für Stiwoll.

Die Gäste zeigten sich weiterhin gefährlich und drängten auf das zweite Tor. In der 13. Minute wurde ein weiterer Elfmeter für Stiwoll gegeben, nachdem Großschödl von Semriach einen Spieler der Gäste unsanft stoppte. Fabio Königshofer trat erneut an und verwandelte auch diesen Elfmeter sicher zum 2:0.

Die Gäste sind einfach da! Sie werfen sich in jeden Schuss, jedes Wort ist ein positives, die Spieler sind giftig und mit dem Ball spielen sie schnell und konzentriert nach Vorne. m05ritz, Ticker-Reporter

Semriach hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und war sichtlich getroffen von dem frühen Rückstand und der Unterzahl. Kapitän Marco Suchy versuchte, seine Mannschaft mit aufbauenden Worten zu motivieren, doch die Gäste aus Stiwoll waren weiterhin dominant und warfen sich in jeden Zweikampf.

Spannende zweite Halbzeit

Nach einer eher einseitigen ersten Halbzeit, in der die Gäste die besseren Chancen hatten und ihre Führung verdient herausspielten, startete die zweite Halbzeit mit neuem Elan. Semriach zeigte sich befreiter und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 51. Minute war es dann soweit: Biscan setzte sich durch und spielte den Ball zu Gigler, der ihn scharf auf Suchy weiterleitete. Marco Suchy ließ sich die Chance nicht entgehen und schob den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters ins Netz – 1:2.

Semriach drückt!!!!! Biscan (22) mit einer schönen Einlage vom 11er, aber nebens Tor! m05ritz, Ticker-Reporter

Die Hoffnung auf ein Comeback war geweckt, doch Stiwoll blieb gefährlich und versuchte, den Vorsprung zu verteidigen. In der 76. Minute musste Semriach dann einen herben Rückschlag hinnehmen. Kerim Erdem erhielt nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und Semriach war fortan in Unterzahl. Diese numerische Unterlegenheit machte es den Gastgebern schwer, weiter Druck aufzubauen.

In der Schlussphase der Partie machte Stiwoll dann alles klar. Paul Prettenthaler nutzte eine Unachtsamkeit in der Semriacher Defensive und erzielte in der 90. Minute das 3:1. Mit diesem Tor war das Spiel entschieden und die Gäste konnten sich über einen verdienten Sieg freuen.

Schlusskommentar

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 3:1-Sieg für USV Stiwoll. Trotz einer engagierten Leistung und einem zwischenzeitlichen Hoffnungsschimmer durch den Anschlusstreffer von Marco Suchy, konnte SU Semriach die Überlegenheit der Gäste nicht brechen. Stiwoll zeigte sich an diesem Tag als die bessere Mannschaft und nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause. Nach kanppen Niederlagen reichte es am Freitagabend erstmals für drei Punkte.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Semriach : Stiwoll - 1:3 (0:2)

90 Paul Prettenthaler 1:3

51 Marco Suchy 1:2

16 Fabio Königshofer 0:2

7 Fabio Königshofer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.