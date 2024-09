Unentschieden zwischen SV Peggau und SVU Liebenau - 3:3 in torreichem Spektakel

Details Montag, 23. September 2024 18:22

In einer spannenden Partie zwischen dem SV Peggau und dem SVU Liebenau trennten sich beide Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Besonders auffällig waren die schnellen Tore zu Beginn und das kämpferische Comeback der Gäste in der zweiten Halbzeit. Mit jeweils drei Treffern auf beiden Seiten bot das Spiel eine Fülle an Höhepunkten und Unterhaltung für die Zuschauer.

Blitzstart für den SV Peggau

Gleich nach dem Anpfiff setzten die Gastgeber den SVU Liebenau unter Druck und belohnten sich bereits in der dritten Minute mit dem Führungstreffer. Moritz Görgl traf für den SV Peggau zum 1:0, nachdem er sich gekonnt durch die Abwehr der Gäste manövriert hatte. Nur wenige Minuten später, in der sechsten Minute, erhöhte Manuel Trojer mit einem weiteren Tor für den SV Peggau auf 2:0. Die Mannschaft von SVU Liebenau wirkte überrascht und musste sich zunächst neu sortieren.

Trotz des frühen Rückstands ließen sich die Gäste nicht entmutigen und kamen allmählich besser ins Spiel. In der elften Minute gelang Markus Schrott der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. Nach einem präzisen Stangl-Pass von der rechten Seite verwandelte Schrott den Ball gekonnt und brachte sein Team damit zurück ins Spiel.

In der 28. Minute hatte der SVU Liebenau eine weitere große Chance, doch der Torhüter des SV Peggau, Friedl, zeigte eine starke Parade und hielt den Ball sicher. Die Gastgeber antworteten prompt und stellten kurz vor der Halbzeitpause den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Manuel Trojer war erneut zur Stelle und traf in der 42. Minute nach einem langen Abschlag und einem Fehler des gegnerischen Innenverteidigers zum 3:1. Sein präziser Abschluss ins lange Eck ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance.

Comeback der Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste aus Liebenau, dass sie sich noch nicht geschlagen gaben. In der 46. Minute ergab sich eine Konterchance für den SV Peggau, die jedoch nur zu einem Eckball führte. Die Gäste erhöhten den Druck und belohnten sich in der 64. Minute mit dem erneuten Anschlusstreffer. Dominik Dexer verwandelte zum 3:2 und machte die Partie damit wieder spannend.

Die Schlussphase war von intensivem Kampf und zahlreichen Torchancen geprägt. In der 79. Minute schließlich gelang dem SVU Liebenau der viel umjubelte Ausgleichstreffer. Nach einem Eckball von der rechten Seite stand Jochen Luca Malli goldrichtig und köpfte zum 3:3 ein. Die Gastgeber versuchten in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehr der Gäste hielt stand.

Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel schließlich leistungsgerecht 3:3. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel. Während der SV Peggau besonders in der ersten Halbzeit überzeugte, bewies der SVU Liebenau in der zweiten Hälfte große Moral und Kampfgeist, um sich den Punkt zu sichern.

Unterliga Mitte: SV Peggau : SVU Liebenau - 3:3 (3:1)

79 Jochen Luca Malli 3:3

64 Dominik Dexer 3:2

42 Manuel Trojer 3:1

11 Markus Schrott 2:1

6 Manuel Trojer 2:0

2 Moritz Görgl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.