Überlegener Heimsieg für SV Übelbach gegen SU Hitzendorf - Gastgeber kommt in Form

Mittwoch, 25. September 2024 00:14

Der SV Übelbach hat im Nachtrag der fünften Runde der Unterliga Mitte einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen die Sportunion Hitzendorf eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 4:0 und ließen den Gästen kaum eine Chance. Denis Klinar und Rok Jazbec glänzten als Torschützen, während Hitzendorf durch Levin Pejicic lediglich den Ehrentreffer erzielen konnte.

Frühe Führung für SV Übelbach

Das Spiel begann vielversprechend für den SV Übelbach. Schon in der 14. Minute erzielte Marko Markovic das erste Tor und setzte damit den Grundstein für den Heimsieg. Der Gastgeber ließ nicht lange auf den nächsten Treffer warten: Bereits sieben Minuten später, in der 21. Minute, konnte Rok Jazbec auf 2:0 erhöhen. Der SV Übelbach spielte mit viel Druck und kontrollierte das Spielgeschehen.

Der Torhunger der Heimmannschaft war damit noch lange nicht gestillt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, trug sich Tom Heinrich in die Torschützenliste ein und sorgte für das 3:0. Die Defensive der Sportunion Hitzendorf wirkte zunehmend überfordert und konnte den Angriffen der Übelbacher kaum noch etwas entgegensetzen. Doch damit nicht genug: In der 45. Minute erzielte Rok Jazbec seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Halbzeitstand von 4:0 her.

Hitzendorf mit Ehrentreffer, Übelbach bleibt dominant

Nach der Pause versuchte die Sportunion Hitzendorf, mehr Druck aufzubauen und den Anschluss zu finden. In der 47. Minute gelang es ihnen schließlich, das erste und einzige Tor der Gäste zu erzielen. Levin Pejicic verkürzte auf 4:1 und gab Hitzendorf zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Doch der SV Übelbach ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte seine dominante Spielweise fort.

In der 54. Minute stellte Denis Klinar den alten Abstand wieder her und erzielte das 5:1 für die Gastgeber. Das Spiel war damit endgültig entschieden. Der SV Übelbach spielte weiterhin souverän und ließ keine weiteren Chancen für die Sportunion Hitzendorf zu. Die Defensive der Heimmannschaft stand sicher und ließ den Gästen kaum Raum für weitere Angriffe.

Mit diesem deutlichen Sieg festigte der SV Übelbach seine Position in der Unterliga Mitte und zeigte einmal mehr, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Sportunion Hitzendorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln und im nächsten Spiel eine bessere Leistung abrufen - der Saisonstart der Gäste ist bisher nicht gelungen.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 5:1-Sieg für den SV Übelbach, der damit seine Ambitionen in der Liga eindrucksvoll unterstrich.

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Übelbach : SU Hitzendorf - 5:1 (4:0)

54 Denis Klinar 5:1

47 Levin Pejicic 4:1

45 Rok Jazbec 4:0

41 Tom Heinrich 3:0

21 Rok Jazbec 2:0

14 Marko Markovic 1:0

