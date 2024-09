SV Gössendorf siegt gegen SV Deutschfeistritz - Tabellenführung ohne Niederlage

Details Mittwoch, 25. September 2024 18:09

Im Nachtrag der fünften Runde der Unterliga Mitte traf der SV Gössendorf auf den SV Deutschfeistritz. Das Heimteam setzte sich mit 3:1 durch, in einer Partie, die zahlreiche Höhepunkte und gute Unterhaltung bot. Zur Halbzeit stand es 1:1, aber in der zweiten Halbzeit konnte Gössendorf die Entscheidung herbeiführen.

SV Gössendorf ist ausgezeichnet in die Saison gestartet.

Frühe Führung und Ausgleich noch vor der Pause - 1:1 beim Kabinengang

Die Begegnung begann mit einem schnellen Tor für den SV Gössendorf. Bereits in der vierten Minute setzte David Julian Slavec die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung. Gössendorf startete mit hohem Pressing, was den Gästen aus Deutschfeistritz anfangs Schwierigkeiten bereitete. Doch diese fanden schnell ins Spiel, und in der 15. Minute verzeichneten sie ihren ersten Torschuss, der jedoch zu ungenau war, um den Torwart der Gössendorfer, Dominik Reiterer, ernsthaft zu gefährden.

Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch, wobei beide Mannschaften Chancen herausspielten. In der 22. Minute hatte Gössendorf eine gute Kopfballchance nach einem ruhenden Ball, doch der Torwart der Deutschfeistritzer parierte erneut souverän.

Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, gelang Deutschfeistritz schließlich der Ausgleich. Amar Fajic erzielte das Tor nach einer sehenswerten Kombination über Rieger und Schlögl. Ein spannender Abschluss der ersten Hälfte, die mit einem Stangenschuss der Gössendorfer endete, was den Gästen noch einmal Glück bescherte.

Stangenschuss der Hausherren. Der Ball wird abgefälscht und geht an die Stange. Da haben die Gäste glück gehabt weil mit der nächsten Aktion pfeift der Schiedsrichter zur Pause. Andreas "Lutscher" "Herzal" Herzog, Ticker-Reporter

Zweite Halbzeit: Gössendorf dominiert und sichert den Sieg - 3:1 am Ende

Nach der Pause übernahm der SV Gössendorf zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Deutschfeistritzer standen tief und konzentrierten sich auf ihre Abwehrarbeit. Mit der Zeit nahm die Härte des Spiels zu, da beide Seiten jeden Zweikampf annahmen. Eine nennenswerte Torchance der Gössendorfer folgte in der 50. Minute, doch der Schuss von Sattler verfehlte das Ziel.

In der 78. Minute passierte dann das nächste entscheidende Ereignis: Ein Eigentor von Deutschfeistritz bescherte Gössendorf die erneute Führung. Manuel Pöschl war es, der den Druck auf die Abwehr der Gäste so stark machte, dass diese unglücklich ins eigene Netz trafen. Dieses Tor schien den Widerstand der Deutschfeistritzer zu brechen, und es folgte eine hektische Schlussphase.

Kurz vor dem Ende des Spiels, in der 84. Minute, sah der Kapitän von Deutschfeistritz, Martin Schriebl, die Gelb-Rote Karte. Seine hitzige Reaktion auf eine Entscheidung des Schiedsrichters endete in einem Platzverweis, was die Gäste zusätzlich schwächte. Nur drei Minuten später, in der 87. Minute, nutzte Gössendorf diese Situation eiskalt aus und erhöhte durch Sandro Wolf auf 3:1. Es war ein Kontertor, das die Entscheidung brachte und den verdienten Sieg für Gössendorf besiegelte.

Damit war das Schicksal der Deutschfeistritzer endgültig besiegelt, und das Spiel endete kurz darauf mit einem 3:1-Erfolg für den SV Gössendorf.

Statement von Daniel Hofer, Trainer des SV Gössendorf, nach dem Sieg gegen Deutschfeistritz:

„Es war heute ein hart erarbeiteter Sieg und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Am Ende stehen drei Punkte, die meiner Meinung nach auch verdient sind, obwohl Deutschfeistritz eine wirklich gute taktische Leistung gezeigt hat. Sie sind sehr tief gestanden und haben uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Gerade durch ihre disziplinierte Defensivarbeit und die schnellen Gegenstöße waren sie gefährlich, und wir mussten jederzeit auf der Hut sein.

Für uns war das frühe Führungstor natürlich ein wichtiger Moment, der uns etwas Selbstvertrauen gegeben hat. Doch kurz danach kam Deutschfeistritz verdient zum Ausgleich, was uns zeigte, dass es kein einfaches Spiel werden würde. In der ersten Halbzeit haben beide Teams auf Augenhöhe agiert, und wir hatten Schwierigkeiten, uns klare Chancen zu erarbeiten.

Nach der Pause ging es ähnlich weiter – Deutschfeistritz hat weiterhin sehr kompakt verteidigt und uns kaum Räume gelassen. Es hat noch etwas gedauert, bis wir die Lösung gefunden haben, um ihre Abwehr zu knacken. Doch zum Glück ist es uns gelungen, das entscheidende Tor zu erzielen. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck aufgebaut und das Spiel letztlich kontrolliert.

Aufgrund dieser Leistungssteigerung nach der Pause halte ich den Sieg für verdient, auch wenn Deutschfeistritz ein sehr starker Gegner war, der uns bis zum Ende gefordert hat. Jetzt gilt es, die Konzentration direkt auf die nächste Runde zu richten. Es gibt noch einiges zu verbessern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns weiter steigern können.“

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler - Tobias Deimel, Martin Kroisenbrunner, Destiny Afiangbosa Ekhae - Elias Pötsch, Marco Langer, David Julian Slavec, Stefan Rinner, Jakob Urlep (K) - Elvedin Kehic, Jakob Velikogne

Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, David Ruchti, Sandro Wolf, Timo Kreinc, Sascha-Martin Fischl

Trainer: Daniel Hofer

- SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer, Fabian Glänzer, Manuel Pöschl, Daniel Rieger, Matthias Harrer, Bastian Feldhofer, Mark Sattler, Martin Schriebl (K), Matthias Schlögl, Ivan Petrovic, Amar Fajic

Ersatzspieler: Marc Reisacher, Valentin Grinschgl, Dominik Jaritz-Kren, Nico Sellitsch, Marco Heininger, Thomas Sommer

Trainer: Thomas Piber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gössendorf : SV Deutschfeistritz - 3:1 (1:1)

87 Sandro Wolf 3:1

78 Eigentor durch Manuel Pöschl 2:1

42 Amar Fajic 1:1

4 David Julian Slavec 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.