SV Peggau nach 3:0-Sieg gegen Schlusslicht neuer Tabellenführer

Der SV Peggau setzte sich in der 5. Runde der Unterliga Mitte klar mit 3:0 gegen den USV St. Marein/Graz durch. Vor heimischer Kulisse zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und dominierte die Partie von Anfang an. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0, machten in der Schlussphase den Sack zu und übernahmen mit dem fünften Saisonsieg die Tabellenführung.

Blitzstart für die Hausherren

Schon nach wenigen Minuten brachte Peggau die Zuschauer zum Jubeln. In der 6. Minute gelang dem Team das erste Tor durch Lukas Hartleb, der nach einer chaotischen Situation im Strafraum der Gäste den Ball im Netz versenkte - möglicherweise bugsierte St. Mareins Julian Langer das Leder ins eigene Tor.

Der neue Tabellenführer spielte weiterhin mutig nach vorne und belohnte sich in der 16. Minute erneut. Diesmal war es Moritz Görgl, der nach einem schönen Spielzug und einem Querpass im Strafraum nur noch einzuschieben musste. Mit dem 2:0 im Rücken kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen dem Schlusslicht kaum Raum zur Entfaltung.

Einseitige Partie - Sammer setzt Schlusspunkt

Der USV St. Marein/Graz hatte sichtlich Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die erste nennenswerte Chance der Gäste ergab sich erst in der 22. Minute, als ein Freistoß von rechts gefährlich vor das Peggauer Tor segelte, jedoch an Freund und Feind vorbeiging und im Toraus landete. Auch in der Folgezeit fanden die Gäste kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Heimischen.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:0, obwohl die Gastgeber noch weitere Chancen hatten. In der 38. Minute schien der Ball nach einem weiteren Angriff der Peggauer bereits im Tor zu sein, doch irgendwie konnte die Verteidigung der Gäste klären.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Der SV Peggau dominierte die Partie und hätte in der 59. Minute beinahe das 3:0 erzielt, doch der Abschluss ging knapp vorbei. St. Marein konnte hingegen nur wenige Akzente setzen und blieb weitestgehend harmlos.

In den letzten Minuten des Spiels sorgte Peggau dann endgültig für die Entscheidung. Zunächst vergaben die Hausherren in der 78. Minute zwei hochkarätige Chancen, als Harrer am Torhüter scheiterte und Trojer den Ball per Kopf an die Latte setzte. Doch in der 90. Minute gelang dem schließlich der dritte Treffer. Nach einem Freistoß von der Seite köpfte Sammer den Ball ins Netz und besiegelte den 3:0-Endstand. Mit diesem klaren Heimsieg kletterte der SV Peggau an die Tabellenspitze und zeigte einmal mehr seine Stärke vor heimischem Publikum. Der USV St. Marein/Graz hingegen bleibt weiterhin im Tabellenkeller.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter schmelelele (1470 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter schmelelele mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.