SV Feldkirchen siegt knapp gegen Semriach

In einem spannenden Spiel der 7. Runde der Unterliga Mitte setzte sich der SV Feldkirchen mit einem knappen 2:1 gegen die Sportunion Raiffeisenbank Semriach durch. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, doch letztlich waren es die Gastgeber, die die Oberhand behielten und wichtige Punkte sammelten. Der Endstand spiegelte ein packendes und intensives Match wider, in dem besonders die Torhüter auf beiden Seiten glänzten.

Spannung in Halbzeit eins

Von Beginn an legte der SV Feldkirchen ein hohes Tempo vor und konnte bereits in der 12. Minute die erste Gelegenheit nutzen. Stefan Voura brachte die Heimmannschaft nach einem Volley aus dem Strafraum in Führung. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und leisteten sich immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel.

In der 27. Minute baute Feldkirchen die Führung aus. Nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste nutzte Anto Davidovic die Gelegenheit und hämmerte den Ball mit einem wuchtigen Schuss ins Netz. Semriach war geschockt, fand jedoch kurz darauf eine Antwort.

Nur fünf Minuten später, in der 32. Minute, bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Schabauer im Strafraum unsanft gestoppt wurde. Marco Suchy verwandelte den Strafstoß souverän und brachte Semriach damit zurück ins Spiel. Bis zur Halbzeitpause blieben weitere nennenswerte Aktionen aus, und so ging es mit einem 2:1 für Feldkirchen in die Kabinen.

Defensive Glanzleistungen und vergebene Chancen

In der zweiten Halbzeit versuchte Semriach, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzielen. Bereits in der 53. Minute setzte Suchy ein erstes Zeichen, doch der SV-Keeper parierte den Schuss aus 25 Metern sicher. Feldkirchen zog sich nun etwas zurück und lauerte auf Konterchancen, während die Gäste immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Heimmannschaft scheiterten.

Ein Höhepunkt der zweiten Hälfte war die Parade von Gössler, der in der 74. Minute einen gefährlichen Abschluss eines Feldkirchener Angreifers entschärfte. Kurz darauf hatte Feldkirchen eine Doppelchance, konnte diese jedoch nicht nutzen. Wieder war es Gössler, der mit einer Glanzparade sein Team im Spiel hielt.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Szenen und weiteren vergebenen Chancen auf beiden Seiten. In der 82. Minute traf ein Feldkirchener nur den Pfosten, während Gössler erneut mit einer Parade glänzte. Semriach setzte nun alles auf eine Karte. Doch auch das brachte nicht den erhofften Ausgleich.

Mit der letzten Aktion des Spiels scheiterte Semriach noch einmal am Schlussmann, und so blieb es beim knappen 2:1 für den SV Feldkirchen. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste eine kämpferische Leistung, die von ihren Fans honoriert wurde. Die Heimmannschaft hingegen konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Unterliga Mitte: Feldkirchen : Semriach - 2:1 (2:1)

32 Marco Suchy 2:1

27 Anto Davidovic 2:0

12 Stefan Voura 1:0

