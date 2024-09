SV Andritz gewinnt beim SV Kumberg mit 5:1 - 16 Punkte nach sieben Spielen

Details Freitag, 27. September 2024 23:49

Im Aufeinandertreffen zwischen SVU Kumberg und SV Andritz in der Unterliga Mitte konnte sich der Gast aus Andritz klar mit 5:1 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte SV Andritz den Grundstein für den deutlichen Sieg. Trotz einer kurzen Aufholjagd der Gastgeber in der zweiten Halbzeit, dominierte Andritz das Spiel und sicherte sich schließlich den klaren Sieg.

Das Team aus dem Grazer Norden überrollte den SV Kumberg am Freitagabend.

Frühe Führung für Andritz - zur Pause führt der Gast mit 2:0

Das Spiel begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften zunächst abtasteten. Bereits in der 18. Minute gelang dem SV Andritz der erste Treffer. Sebastian Kunstätter war zur Stelle und brachte den Ball per Kopf ins Netz, nachdem Thomas Hastreiter einen schönen Freistoß ausgeführt hatte. Andritz übernahm danach klar das Kommando auf dem Platz, was sich auch in den darauffolgenden Minuten zeigte.

In der 28. Minute hätte Hastreiter beinahe nachgelegt, verfehlte aber knapp nach einem tollen Pass von Zoccali. Doch kurz vor der Halbzeit gelang Andritz das verdiente zweite Tor. In der 44. Minute erzielte Thomas Hastreiter nach einem Pass von Lukas Mairold das 0:2. Damit ging SV Andritz mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Kumberg verkürzt, Andritz antwortet souverän und gewinnt am Ende mit 5:1

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SVU Kumberg verbessert und konnte in der 51. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Max Birke traf zum 1:2 und weckte damit die Hoffnungen der Gastgeber. Doch diese Hoffnung sollte nur kurz währen, denn Andritz ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiter konsequent nach vorne.

In der 68. Minute stellte Lorenz Kompass den alten Abstand wieder her. Nach einer wunderschönen Kombination mit Eldin Omerovic traf er zum 1:3 für Andritz. Kumberg versuchte in der Folgezeit nochmals alles, um ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste waren einfach zu stark an diesem Tag.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase, als Andritz durch zwei Elfmetertore alles klar machte. Zunächst verwandelte Markus Eckhard in der 86. Minute zum 1:4. Nur vier Minuten später war es Eldin Omerovic, der erneut vom Punkt traf und den 1:5-Endstand herstellte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte damit den klaren Sieg für SV Andritz.

SVU Kumberg konnte trotz einer kämpferischen Leistung insbesondere in der zweiten Halbzeit die Überlegenheit des SV Andritz nicht brechen. Der Gast zeigte sich vor allem in der Offensive äußerst effizient und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent. Damit unterstreicht SV Andritz seine Ambitionen in der Unterliga Mitte und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Statement von Lukas Mairold vom SV Andritz, nach dem Spiel gegen Kumberg:

„Die vergangenen Tage waren alles andere als einfach. Wir hatten eine schwierige Trainingswoche hinter uns, da viele Spieler krankheitsbedingt angeschlagen waren. Einige unserer Jungs waren heute nicht bei 100 Prozent, was die Situation nicht gerade erleichtert hat. Aber was die Mannschaft heute gezeigt hat, war absolute Spitzenklasse. Sie hat eine überragende Moral bewiesen und gekämpft, bis zum letzten Moment.

In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen und hätten sogar höher führen können. Wir haben die Chancen gut herausgespielt, aber leider nicht alle verwerten können. Trotzdem haben wir in dieser Phase des Spiels unser Potenzial aufblitzen lassen.

Nach der Pause kam Kumberg besser aus der Kabine, das müssen wir anerkennen. Sie haben uns mehr unter Druck gesetzt, und es war ein hartes Stück Arbeit, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Aber mit unserem dritten Tor zum 1:3 haben wir das Spiel dann endgültig entschieden. Das war der Schlüsselmoment, danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen.

Ein ganz großes Lob geht an meine Mannschaft. Was wir seit der zweiten Runde leisten, ist beeindruckend. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert und zeigen auf dem Platz, was wir uns als Team vorgenommen haben. Jetzt heißt es, den Fokus hochzuhalten und weiter hart zu arbeiten. Nächste Woche wartet Gratkorn auf uns, und wir wollen unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Unser Ziel in dieser Saison ist klar, und wir möchten das auch weiterhin mit starken Leistungen unterstreichen.“

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Kumberg : SV Andritz - 1:5 (0:2)

94 Eldin Omerovic 1:5

86 Markus Eckhard 1:4

68 Lorenz Kompass 1:3

51 Max Birke 1:2

44 Thomas Hastreiter 0:2

18 Sebastian Kunstätter 0:1

