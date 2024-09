FC Gratkorn sichert sich mit 3:1-Sieg gegen SV Gössendorf drei weitere Punkte - erste Niederlage für die Gäste

Details Samstag, 28. September 2024 18:50

In einer spannenden Partie der Unterliga Mitte setzte sich der FC Gratkorn gegen den bislang ungeschlagenen SV Gössendorf mit 3:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste kurz nach der Pause in Führung. Doch Gratkorn ließ sich nicht beeindrucken und konnte dank einer starken Mannschaftsleistung und einem Doppelpack von Mergim Krasniqi das Spiel für sich entscheiden.

Der FC Gratkorn kommt in Schwung - die Pettinger-Truppe holte drei Punkte gegen Gössendorf.

Erste Halbzeit: Gössendorf dominierte - torlos ging es in die Kabinen

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig ab. In der 20. Minute ergab sich die erste gute Chance für den SV Gössendorf, als eine Aktion über rechts zum Abschluss im Strafraum führte, der Schuss jedoch knapp über das kurze Eck ging. Die Gäste setzten ihre offensive Spielweise fort und kamen in der 29. Minute erneut gefährlich vor das Tor, aber der Torwart der Heimmannschaft parierte sicher.

Auch Gratkorn hatte seine Momente, wie beispielsweise in der 25. Minute, als eine Aktion über links zur ersten Ecke führte. Bis zur Halbzeitpause konnten sich beide Teams jedoch keine zwingenden Torchancen mehr erarbeiten. Ein besonderes Highlight der ersten Hälfte war eine einstudierte Eckballtaktik von Gössendorf in der 41. Minute, bei der der Ball flach Richtung 16er gespielt wurde und man in der Folge knapp am Tor vorbeischoss.

Die zweite Halbzeit: Tore und Spannung pur

Nach der Pause erwischte Gössendorf den besseren Start und ging in der 53. Minute in Führung. Elias Pötsch setzte sich über die linke Seite durch und traf nach einer Unsicherheit des Heimkeepers ins Netz. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, denn bereits in der 57. Minute gelang Mergim Krasniqi der Ausgleich für Gratkorn. Nach einer starken Einzelaktion schlenzte er den Ball ins lange Eck. So stand es 1:1 in dieser umkämpften Partie und alles begann wieder von neume.

Von da an übernahmen die Hausherren zunehmend das Kommando. In der 70. Minute erzielte Adnan Hajdarevic nach einem Eckball das 2:1 für den FC Gratkorn. Die Gäste wirkten nach dem Rückstand zunehmend nervös und hatten Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu finden. Gratkorn hingegen blieb am Drücker und erhöhte in der 72. Minute durch einen Elfmeter, den erneut Mergim Krasniqi verwandelte, auf 3:1.

In der Schlussphase drängte Gratkorn weiter auf ein viertes Tor. In der 78. Minute verfehlte ein Abschluss von Hajdarevic nach einem Freistoß knapp das Ziel. Die Gäste versuchten zwar, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen, doch die Gratkorner Defensive stand sicher. In der 89. Minute wurde es noch einmal gefährlich, als ein Abschluss aus 30 Metern aufsprang und der Torwart der Gstgeber gerade noch zur Ecke klären konnte.

Nach 90 regulären Minuten und 4 Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie. Gratkorn konnte sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen, der vor allem durch eine starke zweite Halbzeit und die herausragenden Leistungen von Mergim Krasniqi und Adnan Hajdarevic ermöglicht wurde. Der Gastgeber ist nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Liga angekommen. Gössendorf musste in der 7. Runde die erste Niederlage hinnehmen.

Statement von Daniel Hofer, Trainer des USV Gössendorf:

"Wir haben heute über weite Strecken des Spiels eine wirklich starke Leistung gezeigt. Für 60 Minuten waren wir gut im Spiel, haben das Geschehen kontrolliert und konnten sogar in Führung gehen. In dieser Phase waren wir klar überlegen und haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Leider sind dann individuelle Fehler passiert, die uns letztlich den Sieg gekostet haben. Solche Fehler gehören leider auch zum Fußball dazu, und wir haben das Spiel aus der Hand gegeben. Es ist besonders frustrierend, weil wir in den letzten Wochen Spiele gewonnen haben, obwohl wir nicht so gut gespielt haben wie heute. Aber das ist Fußball – manchmal läuft es nicht so, wie man es sich wünscht.

Trotzdem heißt es jetzt, den Blick nach vorne zu richten. Wir arbeiten weiter hart, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein. Gratulation an den FC Gratkorn für ihren Sieg."

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl - Adnan Hajdarevic, Mario Lovre Vojkovic, Oliver Egger, Max Zettler - Kian Kadkhodaei (K), Mergim Krasniqi, Florian Felix Maier - Semin Mrkaljevic, Andraz Fridrih, Gideon Binfor

Ersatzspieler: Tobias Rath, Marc Jan König, John Reck, Veron Buqa, Florian Madrutner, Dusan Krpic

Trainer: Alexander Pettinger

- SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler - Tobias Deimel, Destiny Afiangbosa Ekhae - Elias Pötsch, David Ruchti, Marco Langer, David Julian Slavec, Stefan Rinner, Jakob Urlep (K), Sascha-Martin Fischl - Sandro Wolf

Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Florian Schmied, Elvedin Kehic, Jakob Velikogne, Martin Kroisenbrunner

Trainer: Daniel Hofer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Gratkorn : Gössendorf - 3:1 (0:0)

72 Mergim Krasniqi 3:1

70 Adnan Hajdarevic 2:1

57 Mergim Krasniqi 1:1

53 Elias Pötsch 0:1

