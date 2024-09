USV St. Marein erkämpft sich ersten Punkt in dramatischem Spiel gegen SU Hitzendorf

Details Samstag, 28. September 2024 21:17

Der USV St. Marein/Graz hat sich in der 7. Runde der Unterliga Mitte nach einer abwechslungsreichen Partie gegen SU Hitzendorf den ersten Punkt der laufenden Saison erkämpft. Vor knapp 150 Zuschauern endete das spannende Spiel mit einem 2:2-Unentschieden, wobei der Ausgleich erst in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter erzielt wurde. Für St. Marein ist dieses Resultat besonders wertvoll, da es nach einer Serie von Niederlagen das erste zählbare Ergebnis in dieser schwierigen Saison markiert.

Schwierige Saison nach großem Umbruch

Der Sommer brachte für St. Marein einen radikalen Umbruch. Fast der gesamte Kader verließ den Verein, und die Mannschaft musste praktisch von Grund auf neu aufgebaut werden. In den ersten sechs Saisonspielen zahlte das Team dafür einen hohen Preis und verlor alle Partien, einige davon deutlich. Besonders schmerzhaft waren die hohen Niederlagen, die den Start in die Saison noch schwieriger machten.

Doch gegen SU Hitzendorf zeigte die Mannschaft von Trainer Medjedovic erstmals, dass sie auch in dieser schwierigen Lage kampfbereit ist und sich nicht aufgibt. Trotz einer schwierigen Ausgangslage – erneut sah es lange nach einer Niederlage aus – bewies das Team Moral und belohnte sich am Ende für den großen Einsatz.

Spielverlauf: Ein umkämpftes Duell mit Wendungen

Das Spiel begann für St. Marein durchaus vielversprechend. In der Anfangsphase kontrollierte das Heimteam das Geschehen und erarbeitete sich einige gute Chancen. Es dauerte jedoch bis zur 39. Minute, bis Daniel Frank das 1:0 für St. Marein erzielte. Mit einem sehenswerten Treffer brachte er sein Team in Führung und ließ die Fans jubeln.

Doch die Freude währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später nutzte Christoph Groß einen schnellen Konter, um den Ausgleich für Hitzendorf zu erzielen. Der Gegentreffer hinterließ Spuren bei St. Marein, und kurz vor der Halbzeit wäre Hitzendorf beinahe in Führung gegangen. Ein Schuss, der unter die Latte gelupft wurde, konnte jedoch durch eine glänzende Parade von Torwart Julian Langer abgewehrt werden. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Hitzendorf geht in Führung – St. Marein schlägt spät zurück

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Teams suchten den Weg nach vorne und versuchten, die Führung zu erzielen. In der 76. Minute war es schließlich SU Hitzendorf, das den nächsten Treffer markieren konnte. Nach einem Eckball war Michael Marko zur Stelle und erzielte das 1:2 für die Gäste. Für St. Marein sah es in diesem Moment nach einer weiteren bitteren Niederlage aus.

Doch die Mannschaft gab sich nicht auf. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit erhöhte St. Marein den Druck und versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit kam es dann zu einem dramatischen Höhepunkt: Ein Elfmeter wurde für St. Marein gegeben. Mario Kocbek trat an und verwandelte den Strafstoß in der 90. Minute souverän zum 2:2-Endstand.

Mit diesem späten Tor konnte sich St. Marein den ersten Punkt der Saison sichern. Der Jubel bei Spielern und Fans war groß, denn nach den schwierigen Wochen ist dieser Punktgewinn ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Fazit: Moralischer Erfolg für St. Marein

Trotz des letzten Tabellenplatzes und der anhaltenden Schwierigkeiten nach dem großen Kaderumbruch zeigt die Mannschaft von St. Marein, dass sie nicht aufgibt. Der erste Punkt der Saison ist ein moralischer Erfolg, der das Team für die kommenden Aufgaben motivieren könnte. Die Unterstützung im Verein bleibt trotz der schweren Situation stark, und das Team zeigt, dass es bereit ist, für jeden Punkt zu kämpfen.

Statement Trainer Admir Medjedovic, St.Marein

"Die Jungs haben sich den Punkt heute wirklich verdient. Wir haben 16 neue Spieler, und daraus ein Team zu formen ist keine einfache Aufgabe. Aber die Mannschaft zeigt Woche für Woche, dass sie kämpft, beißt und unbedingt will. Schon im Spiel gegen Grambach haben wir erste Anzeichen dieser positiven Entwicklung gesehen. Natürlich schmerzen die hohen Niederlagen, und mit einem vollen Kader wäre es sicherlich einfacher, aber wir nehmen die Situation an, wie sie ist.

Die Spieler, die wir zur Verfügung haben, haben einen großartigen Charakter und geben alles auf dem Platz. Es freut mich besonders, dass sie sich heute in der letzten Minute belohnt haben. Man darf nicht vergessen, gegen welche starken Teams wir in der Unterliga Mitte antreten. Ja, wir stehen derzeit am Tabellenende, aber wir arbeiten hart und sind fest entschlossen, Punkte zu holen. Ein großes Dankeschön geht an den Verein für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase. Es ist nicht leicht, aber wir bleiben dran und glauben an unsere Mannschaft."

Aufstellungen:

St. Marein/Graz: Julian Langer - Milan Markovic, Nejc Oblonsek, Daniel Frank, Semin Ibisevic - Mario Kocbek, Adam Lang, Mehmet Karakus, Tomaz Kidric, Thomas Schönberger (K) - Hamed Jukic

Ersatzspieler: Michael Weiland, Haris Hamzic, Felix Adam-Scheucher, Johannes Kohlfürst

Trainer: Admir Medjedovic

- Hitzendorf: Nico Kammeritsch - Felix Moitzi, Sebastian Kropf, Michael Marko, Lukas Lackner - Levin Pejicic, Dennis Weigelt (K), Leo Paulitsch, Stefan Werner Fleischhacker, Christoph Groß - Laurenz Kogler

Ersatzspieler: Florian Schreiner, Lukas Mauerhofer, Thomas Friedl, Paul Dallago, Manuel Nagl-Gsöls, Moritz Gutjahr

Trainer: Oliver Baumann Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: St. Marein/Gr. : SU Hitzendorf - 2:2 (1:1)

92 Mario Kocbek 2:2

76 Michael Marko 1:2

41 Christoph Groß 1:1

39 Daniel Frank 1:0

