SV Deutschfeistritz triumphiert dank Last-Minute-Tor gegen SV Raaba-Grambach

In einem hart umkämpften Match setzte sich der SV Deutschfeistritz gegen den SV Raaba-Grambach mit einem knappen 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel erst in der 90. Minute und bescherte den Hausherren den Sieg. Beide Teams hatten während des Spiels ihre Chancen, doch letztlich war es Deutschfeistritz, das den entscheidenden Treffer landen konnte.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Deutschfeistritz und dem SV Raaba-Grambach begann mit viel Einsatz und einigen frühen Gelegenheiten auf beiden Seiten. In der 15. Minute kam es zu einer ersten bemerkenswerten Szene, als Sattler von Raaba-Grambach sehr früh aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste und Sellitsch seinen Platz einnahm.

Nur wenige Minuten später, in der 17. Minute, hatten die Gäste eine große Chance zur Führung. Ein Lattenschuss ließ die Fans von Raaba-Grambach aufhorchen, doch der Ball sprang vom Aluminium zurück ins Spielfeld. Der Torwart von Deutschfeistritz, Reisacher, war bei diesem Schuss chancenlos, konnte aber aufatmen, da der Ball nicht im Netz landete.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ähnlich spannend wie die erste. In der 57. Minute hatten die Hausherren eine weitere hochkarätige Chance, als Schlögl den Ball an den Pfosten setzte. Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, zeigte Deutschfeistritz erneut Offensivdrang und erarbeitete sich eine gute Möglichkeit nach einem Eckball. Es war spürbar, dass die Heimmannschaft jetzt verstärkt auf den Führungstreffer drängte.

Die Gäste aus Raaba-Grambach verteidigten jedoch gut und hielten das Spiel bis in die Schlussminuten offen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute. Daniel Rieger vom SV Deutschfeistritz erzielte das erlösende Tor für seine Mannschaft. Nach einer intensiven Partie gelang ihm der Lucky Punch, als er den Ball mit einem kraftvollen Schuss in die Mitte des Tores beförderte und damit den 1:0-Endstand herstellte.

Die vierminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore mehr, und so konnte der SV Deutschfeistritz einen wichtigen Sieg in der 7. Runde der Unterliga Mitte feiern. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten war es letztlich Rieger, der mit seinem Tor den Unterschied machte und den Hausherren drei wertvolle Punkte sicherte.

Der Schlusspfiff ertönte in der 94. Minute, und der SV Deutschfeistritz konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Der SV Raaba-Grambach hingegen musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Unterliga Mitte: SV Deutschfeistritz : Raaba-Grambach - 1:0 (0:0)

93 Daniel Rieger 1:0

