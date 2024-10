SV AquaFux Thörl trennt sich von Trainer Herbert Ebner nach missglücktem Saisonstart – Michael Schmied übernimmt bis Winter

Details Mittwoch, 02. Oktober 2024 22:27

Nach einem für den Verein enttäuschenden Start in die laufende Saison der Unterliga Nord A trennt sich der SV AquaFux Thörl von seinem bisherigen Cheftrainer Herbert Ebner. Der Verein und Ebner und der Trainer haben sich darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen. In einer offiziellen Stellungnahme bedankte sich die Vereinsführung für die „tolle Zusammenarbeit“ und würdigte Ebners „unermüdlichen Einsatz“. Dem scheidenden Coach wünschte man zudem „alles Gute für seine Zukunft“.

Unruhiger Saisonstart mit Licht und Schatten

Mit einem holprigen Saisonstart und neun Punkten aus den ersten sechs Spielen steht Thörl derzeit auf dem 8. Tabellenplatz der Unterliga Nord A. Diese Bilanz reichte der Vereinsführung offenbar nicht aus, um weiterhin an Trainer Herbert Ebner festzuhalten. Unter Ebners Regie konnte Thörl in dieser Saison zwar drei Siege feiern, jedoch stehen diesen auch drei Niederlagen gegenüber. Zuletzt musste sich die Mannschaft am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel gegen Gaishorn mit 1:3 geschlagen geben. Dieser Rückschlag verfestigte wohl die Entscheidung des Vereins, einen neuen sportlichen Weg einzuschlagen.

Die drei Siege, die Thörl in der bisherigen Saison erzielen konnte, kamen allesamt auswärts: in Stanz, Pernegg und Trieben. Doch besonders die verlorenen Spiele und die damit verbundene fehlende Konstanz im Spielverlauf sorgten für Unruhe im Verein und machten einen Wechsel für die Verantwortlichen an der Seitenlinie notwendig.

Interims-Duo Schmied und Ofner übernimmt

Die Verantwortung für das Team übernimmt nun interimsmäßig Michael Schmied, der bis zur Winterpause als Cheftrainer agieren wird. Unterstützung erhält Schmied dabei von Marcel Ofner, der als Co-Trainer fungieren wird. Ob die Zusammenarbeit über den Winter hinaus fortgesetzt wird, hängt wohl von den Ergebnissen der nächsten Wochen ab, in denen sich Thörl eine deutliche Leistungssteigerung erhofft.

Ausblick: Duell gegen Tabellenletzten Steinach-Grimming

Eine erste Chance, den sportlichen Umschwung zu schaffen, bietet sich dem SV Thörl bereits am kommenden Samstag. Dann geht es auswärts gegen den Tabellenletzten Steinach-Grimming. Steinach hat in der laufenden Saison bisher keinen einzigen Sieg einfahren können und gilt als klarer Außenseiter. Doch Thörl darf sich in der aktuellen Situation keineswegs in Sicherheit wiegen.

Ob dem neuen Trainerduo gleich im ersten Spiel ein Sieg gelingt und der SV Thörl damit wieder etwas näher an die Spitzengruppe heranrückt, wird sich zeigen. Fest steht jedoch, dass mit Michael Schmied und Marcel Ofner frischer Wind an der Seitenlinie wehen soll – in der Hoffnung, dass dieser das Team zu neuer Stärke führen kann.

Dank und Wertschätzung für Ebner

Trotz der Trennung äußerte sich der Verein respektvoll und mit großer Wertschätzung gegenüber Herbert Ebner. Für den Trainer endet damit ein Kapitel, das Höhen und Tiefen mit sich brachte. Wie es für ihn weitergeht, ist noch unklar. Doch mit Sicherheit wird der engagierte Trainer schon bald eine neue Herausforderung finden.

Mit Blick auf das nächste Spiel gegen Steinach-Grimming heißt es nun: neuer Trainer, neue Hoffnung. Es bleibt spannend, ob der SV Thörl bereits in den kommenden Wochen wieder positive Schlagzeilen schreiben kann.



Spielvorschau: Steinach-Grimming gegen SV Thörl

Samstag, 7. Oktober

Anstoß: 15:00 Uhr

Spielort: Steinach

Bericht Florian Kober

