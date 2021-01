Perneggs Mathias Kahr: "Schön wäre eine EM mit Fans!"

Details Sonntag, 31. Januar 2021 20:51

Das Corona-Virus hat auch den Amateurfußball fest im Griff. Seit Monaten rollt der Ball nicht - nur knapp zwei Drittel der Herbstsaison konnten gespielt werden. Wir haben an dieser Stelle mit Mathias Kahr, einem Kicker des SC Pernegg in der Unterliga Nord A, gesprochen und uns über das Thema Pandemie, die Wintervorbereitung, Ziele für die Rückrunde und einiges mehr unterhalten. Die Lieboch überwintern übrigens auf dem fünften Tabellenplatz.

LIGAPORTAL.AT: Corona beschäftigt auch den Fußball seit einem Jahr enorm: Wie gehst du damit um und wie tief ist der Amateurfußball deiner Meinung nach insgesamt betroffen?

Mathias Kahr: "So sehr ich für den Fußball auch lebe und mir dieser am Herzen liegt, muss ich ehrlicherweise sagen, dass es andere Bereiche im Leben gibt, die stärker betroffen sind. In diesen Bereichen sind Existenzen bedroht und Menschen müssen mit massiven Einschränkungen klarkommen. Der Amateurfußball ist dann doch „nur“ ein Hobby und dient zur Unterhaltung, dadurch haben andere Bereiche meiner Meinung nach Vorrang. Der Beginn der Frühjahrsmeisterschaft im Amateurbereich macht für mich nur mit Zusehern Sinn, da die Vereine von den Fans leben und die Kosten ansonsten zu hoch sind. Bei den anfallenden Fixkosten ohne Spielbetrieb benötigt es natürlich Hilfe für die Vereine."

LIGAPORTAL.AT: Wie geht es dir privat mit den Einschränkungen?

Mathias Kahr: "In meiner beruflichen Branche bin ich von Corona zum Glück nicht betroffen, dadurch habe ich nur in meiner Freizeit Einschränkungen. Natürlich vermisse ich Treffen mit Verwandten und Freunde, jedoch nutze ich die Zeit mit Wintersport und Outdooraktivitäten."

LIGAPORTAL.AT: Der Profi-Fußball läuft ja weiter - wie dramatisch ist es, die leeren Ränge zu sehen - und wann denkst du, werden wir zur Normalität zurückkehren?

Mathias Kahr: "Ich sehe das Ganze nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass die Leute zuhause Fußball im Fernsehen zu sehen bekommen. Natürlich fehlt mir die Stadionatmosphäre, aber auf die Qualität des Fußballs hat dies ja keinen Einfluss. Anders als im Amateurfußball bleiben den Profivereinen die Fernseh- und Sponsorengelder, dadurch machen die Spiele auch ohne Zuseher Sinn. Da trifft es die Kultur viel härter. Schön wäre eine Fußball EM mit Fans, das erscheint mir realistisch."

LIGAPORTAL.AT: Wie warst du mit dem Herbst in deiner Mannschaft zufrieden?

Mathias Kahr: "Am Anfang der Meisterschaft war das Glück nicht auf unserer Seite, jedoch haben wir uns dieses danach erarbeitet. So konnten wir an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen und im vorderen Tabellendrittel mitspielen, dies ist auch unsere Anspruch."

LIGAPORTAL.AT: Wie hältst du dich in der Winterpause fit?

Mathias Kahr: "Zusätzlich zum Heimprogramm sorge ich mit Langlaufen, Ski-Touren und Ski fahren für eine gute Abwechslung. Aber der Wettkampf fehlt mir."

LIGAPORTAL.AT: Wie hält sich der Verein in diesen Zeiten über Wasser?

Mathias Kahr: "Ohne Spielbetrieb halten sich die Kosten des Vereins im Rahmen und durch große Veranstaltungen der letzten Jahre gibt es Reserven. Nur ein Spielbetrieb ohne Fans wäre dramatisch, da unser Verein von den Zuschauern und eigenen Veranstaltungen lebt."

LIGAPORTAL.AT: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus, sofern es eine gibt?

Dominik Prettenthaler: "Der dritte Platz ist wie im Vorjahr in Reichweite. Dadurch dass wir immer noch einen Umbruch in der Mannschaft vollziehen, ist dies das erklärte Saisonziel."