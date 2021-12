Ausseerland will sich Richtung Top-Gruppe orientieren

Details Montag, 13. Dezember 2021 16:49

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der FC Ausseerlandin der Unterliga Nord A beendete die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz. Man überwintert mit 17 Zählern auf dem Konto. Im Frühjahr möchten die Ausseer angreifen, wie sich im Gespräch mit Funktionär Jürgen Hofer herausstellte.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Jürgen Hofer: "Wir sind nicht unzufrieden, hätten uns aber gewünscht halbwegs an die überragende Vorsaison anschließen zu können. Mit den drei schlechten Spielen gegen Haus, Wartberg und Stanz haben wir es uns aber selber unnötig schwer gemacht. Ansonsten wären wir noch voll im Rennen um Platz 2."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Jürgen Hofer: "Die Stimmung ist gut, im Frühjahr starten wir mit einer zusätzlichen U7 in den Turnierbetrieb, die Nachwuchsteams schlagen sich generell sehr gut und es haben auch wieder 2 junge Eigenbau Spieler ihr Debüt in der Kampfmannschaft gegeben. Wir bleiben unserem Motto also weiterhin treu und setzen voll auf den eigenen Nachwuchs."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Jürgen Hofer: "Wir werden keine Abgänge zu verzeichnen und werden fix zwei Spieler dazuholen. Es ist aber noch zu früh, Namen bekannt zu geben. Nur soviel, ein guter Bekannter und langjähriger Leistungsträger kehrt zurück, worüber wir uns sehr freuen."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Jürgen Hofer: "Im Sturmzentrum."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Jürgen Hofer: "Philipp Hödl ist nach seiner schweren Verletzung am Weg zurück, wir wissen aber nicht, ob es im Frühjahr schon für ein Comeback reicht. Ansonsten hoffen wir, verletzungsfrei über die Wintervorbereitung zu kommen."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Jürgen Hofer: "Wir wollen uns in der Tabelle nach vorne orientieren, bis Platz 3 könnte alles möglich sein, unsere Spieler weiter entwickeln und vor allem die “Großen” ärgern."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Jürgen Hofer: "Ich hoffe, dass es endlich wieder eine normale Frühjahrssaison gibt, aber das haben wir auch schon in den letzten 2 Jahren geglaubt. Wenn man sich das derzeitige Maßnahmenchaos anschaut, bei uns im Salzkammergut gilt in jedem der 3 Bundesländer auf 30 Kilometern überall etwas anderes, kommen allerdings Zweifel auf. Aber wir bleiben positiv und gehen von einem normalen Frühjahr aus."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Jürgen Hofer: "Mürzzuschlag!"

