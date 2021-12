Alte neue Gesichter in Lassing sollen starkes Frühjahr möglich machen

Details Dienstag, 14. Dezember 2021 13:52

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV Lassing in der Unterliga Nord A beendete die Hinrunde auf dem vierten Tabellenplatz. Man überwintert mit 20 Zählern auf dem Konto. Im Frühjahr möchten die Lassinger weiter Gas geben und noch einmal angreifen, wie sich im Gespräch mit Funktionär Franz Stocker herausstellte.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Franz Stocker: "Bezüglich bgelaufener Meisterschaft sind wir im großen und ganzen zufrieden, da wir bereits nach wenigen Runden auf einige Leistungsträger verletzungs- bzw. auch berufsbedingt verzichten mussten. Leider haben wir den Nachtrag in Thörl sowie die letzte Runde in Stainach verloren, so dass wir auf dem vierten Platz überwintern – somit ist Stainach die beste Bezirksmannschaft, das war auch unser Ziel."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Franz Stocker: "Die Stimmung in unserem Verein ist ohne Übertreibung großartig. Bei uns ist seit vielen Jahren die Kameradschaft ein ganz wichtiger Aspekt und dies wird auch gepflogen. Egal ob Funktionäre, Trainer oder Spieler, alle ziehen an einem Strang, auch abseits des Sportplatzes."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Franz Stocker: "Ihre Karriere haben mit Saisonschluss Philipp Löcker, Manfred Bacher, Marco Mayer und Reinhard Scherz beendet. Als fixer Neuzugang beim SV Lassing konnte Marc Meitz vom Landesligisten SC Liezen verpflichtet werden. Er wird Stürmer Reinhard Scherz ersetzen. Nach einer langen Verletzungspause sollte Marlon Grill im Frühjahr wieder mit von der Partie sein, ebenso der beruflich in Ausland weilende Gerald Stenitzer. Auch Flügelflitzer Jürgen Spreitzer steht nach seiner familiären Pause wieder zur Verfügung. Somit konnten alle „in Pension gegangen Spieler“ aus den eigenen Reihen bestens nachbesetzt werden. Weiters haben mit Marc Schweiger und Nico Thanner zwei junge Spieler wieder ihre Schuhe aus dem Eck geholt und wollen nochmals im Fußball durchstarten."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Franz Stocker: "Momentan gibt es keine verletzten Spieler."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Franz Stocker: "Wir wollen im vorderen Drittel weiter mitspielen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Franz Stocker: "Ich bin eigentlich der Meinung, dass (hoffentlich) im Frühjahr weiter gekickt wird. Wahrscheinlich nur mit 2G, darauf muss mach sich in der heutigen Zeit einfach einstellen."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Franz Stocker: "ESV Mürzzuschlag!"

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!