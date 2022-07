Angriff! Lassing will in die Top-Drei

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 16:22

Der SV Lassing beendete die abgelaufene Saison in der Unterliga Nord A auf dem starken vierten Tabellenplatz. Mit dem Titelrennen hatten die Ennstaler zwar nichts zu tun, dennoch spielten sie eine starke Rolle und dürften mit dem Abschneiden zufrieden sein. Dennoch gibt es die eine oder andere Veränderung im Kader. Allerdings wären es nicht die Lassinger, die bereits für Ersatz gesorgt haben. Doch der Reihe nach:

Starke Saison

41 Punkte holten die Lassinger in der abgelaufenen Saison. Zwölf Siegen stehen drei Untentschieden und sieben Niederlagen gegenüber. "Wir sind mit dem Erreichen des vierten Platzes zufrieden, da wir im Frühjahr mit etlichen verletzten Spielern zu kämpfen hatten", so Lassings sportlicher Leiter Franz Stocker. Zeitweise seien bis zu sechs Stammspieler außer Gefecht gewesen. "Natürlich wäre im Nachhinein betrachtet mehr möglich gewesen, aber um Thörl oder Mürzzuschlag zu erreichen, wäre auch schon ein perfekter Herbst notwendig gewesen", so der Funktionär weiter. Thörl und ESV Mürzzuschlag lieferten sich bekanntlich einen echten Titelfight, der erst in der letzten Runde im direkten Duell zu Gunsten Thörls entschieden wurde.

Nachdem nach der Saison aber vor der Saison ist, bereiten sich die Lassinger bereits auf die neue Spielzeit vor, die in ein paar Wochen beginnt. Seit 5. Juli trainiert die Truppe übrigens bereits wieder. Praktisch der ganze Kader stand dort auch schon in den Fußballschuhen. Bei der Vorbereitung gibt es für die Ennstaler aber eine kleine Einschränkung hinsichtlich der eigenen Platznutzung. "Aufgrund unserer Platzsanierung müssen wir alle Vorbereitungsspiele auswärts austragen", so Stocker weiter, der betont, dass es auch einige Abgänge gibt. Philipp Mellem wechselt zum ATV Irdning, Marc Schweiger trägt nächste Saison das Trikot von Wörschach. Nico Thanner geht ebenso zu Union Wörschach, Marco Huber zu Windischgarsten und Jürgen Spreitzer beendet seine Karriere. "Wir konnten zum Glück aber bereits für Ersatz sorgen", so der sportliche Leiter. So kehrt Julian Pachler von Landesligist Liezen zurück nach Lassing. Auch Martin Michalka kommt vom SC Liezen, wo er für die Zweier spielte. Jakob Noah Leitner wechselt vom ATV Irdning nach Lassing und Julian Bauer kommt aus der U17 von Öblarn. "Julian Pachler mit seiner großen Routine und Erfahrung wird wieder eine zentrale Rolle bei uns spielen, die drei anderen Jungs sind für ihr Alter große Talente und junge hungrige Spieler, die gut in unser Mannschaftsgefüge passen", so Stocker.

In die Top-Drei

Der Funktionär nennt auch die Ziele für die neue Saison und lässt damit durchaus aufhorchen. "Wir wollen unter die ersten drei Vereine in der Tabelle kommen", so Stocker, der sich auch schon auf die Weltmeisterschaft in Katar freut, auch wenn er keinen Tipp hinsichtlich Titelanwärter abgibt. "Da gibt es sicher mehrere Anwärter, ich kann keinen Tipp abgeben", so Stocker. Und das Titelrennen in der Unterliga Nord A? "Ich hoffe, dass das Titelrennen wieder spannend wird, da etliche Mannschaften sich gut verstärkt haben", so Stocker, der großer Fan von LIGAPORTAL ist, immerhin sei es das nach wie vor am Besten strukturierte Onlinemedium für Fußball.