Pernegg geht mit runderneuertem Kader in neue Saison

Der SC Pernegg beendete die abgelaufene Saison in der Unterliga Nord A auf dem siebenten Tabellenplatz mit 28 Punkten auf dem Konto. Sieben Siegen stehen sieben Unentschieden und zehn Niederlagen gegenüber. Ob man damit zufrieden ist? Wir sprachen mit Mathias Kahr, der sich als Spieler zurückzieht, dem Verein aber als sportlicher Leiter erhalten bleibt. Er stand uns für Fragen zur vergangenen Saison, zur Vorbereitung und den Zielen für die neue Saison zur Verfügung.

Ligaportal: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Mathias Kahr: "Der Herbst und das Frühjahr waren für uns praktisch zwei unterschiedliche Saisonen, die beide spannend waren. Im Herbst sportlich sogar etwas über den Erwartungen, musste man im Winter dann einige Abgänge hinnehmen und schaffte diese leider nicht zu kompensieren. Dafür zeigten wir im Frühjahr charakterlich eine Top-Leistung."

Ligaportal: Gab es besondere Momente?

Mathias Kahr: "Ein besonderer Moment war für mich sicherlich der Schlusspfiff im letzten Spiel, da ich meine aktive Karriere aus beruflichen und familiären Gründen beendet habe. Ich bleibe dem Sportclub jedoch noch als sportlicher Leiter erhalten."

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Mathias Kahr: "Wir waren gezwungen, den Kader in der Breite zu verstärken. Durch eine Kooperation mit dem SC Bruck haben wir schlussendlich insgesamt 10 Neuzugänge zu verzeichnen. Diese gilt es in der Vorbereitung bestmöglich zu integrieren und eine Einheit zu formen. So wie wahrscheinlich bei vielen stand bei mir in der Pause für mich Familie, Berge, Strand und Urlaub am Programm."

Ligaportal: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Mathias Kahr: "Pernegg war noch nie dafür bekannt, große Namen zu verpflichten. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir versuchen durch Konkurrenzkampf auf jeder einzelnen Position, die Spieler zu maximaler Leistungen anzuspornen. Deshalb haben wir uns praktisch auf jeder Position verstärkt, da der Kader im letzten Jahr zu klein war."

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Mathias Kahr: "Prinzipiell würde ich aufgrund der neu formierten Mannschaft sagen, ein gesicherter Mittelfeldplatz. Da wir als Sportler jedoch immer nach mehr streben, wollen wir den 7 Platz der letzten Saison verbessern."

Ligaportal: Wer wird Weltmeister?

Mathias Kahr: "Mein Herz schlägt für England, diesmal werden sie es im Elfmeterschießen entscheiden."

Ligaportal: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Mathias Kahr: "Durch die Live-Spielstände der verschiedenen Ligen ist man immer und überall am aktuellen Stand."

Ligaportal: Wird das Titelrennen dieses Mal spannender als vergangene Saison?

Mathias Kahr: "Ich glaube, dass dieses Jahr die Ennstaler Mannschaften zurückschlagen und sich gleich mit 2-3 Mannschaften im Titelkampf beteiligen werden. Spielerisch sind für mich Ausseerland und Lassing Favoriten."