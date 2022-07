Alles kann, nichts muss: Ausseerland könnte ganze vorne anklopfen

Details Dienstag, 12. Juli 2022 16:04

Der FC Ausseerland beendete die abgelaufene Saison in der Unterliga Nord A auf dem fünften Tabellenplatz mit 39 Punkten auf dem Konto. Zwölf Siegen stehen drei Unentschieden und neun Niederlagen gegenüber. Ob man damit zufrieden ist? Wir sprachen mit Jürgen Hofer, einem der Spitzenfunktionäre der Ausseer. Er stand uns für Fragen zur vergangenen Saison, zur Vorbereitung und den Zielen für die neue Saison zur Verfügung.

Ligaportal: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Jürgen Hofer: "Wir sind prinzipiell mit der vergangenen Saison recht zufrieden, am Ende haben wir in den letzten 2 Spielen eine noch bessere Platzierung vergeben, aber unter dem Strich haben wir wieder einige junge Spieler in den Kader eingebaut, was unsere Ziel war und sehr positiv zu bewerten ist."

Ligaportal: Gab es besondere Momente?

Jürgen Hofer: "Es gab mehrere besondere Momente, sehr erfreulich waren die Debüts von Philipp Haupt, Christian Marl, Jonas Kogler, Philipp Hödl und Simon Perstl, die alle aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Sehr traurig macht uns das frühe, verletzungsbedingte Karriereende unseres Eigenbauspielers und Kapitäns Alexander Pushkin. Besonders waren auch die zwei auf Video festgehaltenen Weltklassetore von Dani Buchner und Armin Schupfer."

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung aus? Was passiert abseits des Platzes?

Jürgen Hofer: "Die Vorbereitung läuft seit letzter Woche mit beiden Kampfmannschaften, wie immer etwas durch die Urlaubszeit beeinträchtigt, aber alle trainieren hart und ziehen voll mit. Wir haben vor allem in der Jugendabteilung einen regen Zulauf und sind gerade dabei, einen sportlichen Leiter für den Nachwuchs einzubauen, generell haben wir vor allem bei den jüngsten einen sehr regen Zulauf. Für uns Funktionäre ist die Sommerpause immer eine eher intensive Zeit, weil einige Vereine in der Umgebung immer mit viel Geld viel Unruhe stiften. Aber für ein paar Tage Urlaub muss auch Zeit sein, am vergangenen Wochenende bin ich mit dem Fahrrad die Dachsteinrunde gefahren, über 200 Kilometer und 5.000 Höhenmeter, eine gute Abwechslung."

Ligaportal: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Jürgen Hofer: "Wir werden wie schon in den letzten Jahren keine großen Veränderungen haben, Manfred Stögner wechselt leider nach Bad Mitterndorf, dafür kann Ivan Jurisic nach seiner langen Verletzungspause doch weitermachen. Den Kader ergänzen wir wie schon gewohnt mit eigenen Nachwuchsspielern. Bei den exorbitanten Summen, die auch in unserer Region sogar in tieferen Klassen gezahlt werden, machen wir keinesfalls mit, das wollen und können wir uns nicht leisten"

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Jürgen Hofer: "Für die neue Saison haben wir uns vorgenommen, wieder im Vorderfeld mitzuspielen, jede Rangverbesserung nehmen wir gerne mit, wenn es gut läuft, hätten wir auch nichts dagegen, an den obersten Plätzen anzuklopfen. Wie schon in den letzten Jahren gilt: Alles kann, nichts muss. Im Vordergrund steht die Entwicklung unserer jungen Spieler"

Ligaportal: Wer wird Weltmeister?

Jürgen Hofer: "Brasilien oder England. Wobei mich die WM im Winter und in einem Land wie Katar nicht besonders interessiert."

Ligaportal: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Jürgen Hofer: "Die Ligaportal App ist nach wie vor die aktuellste und übersichtlichste, mit vielen Live Tickern wird der Amateurfußball dadurch sehr aufgewertet."

Ligaportal: Wird das Titelrennen dieses Mal spannender als vergangene Saison?

Jürgen Hofer: "Das ist schwer einzuschätzen, wahrscheinlich ist Mürzzuschlag wieder der große Favorit, dadurch dass wir gleich 4 neue Mannschaften in der Liga haben, wird es auf jeden Fall eine spannende Saison. Wir hoffen, dass wir von Verletzungen verschont bleiben und auch eine gute Rolle spielen werden."