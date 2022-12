Pernegg: Nach Generationenwechsel ins erste Tabellendrittel

Details Freitag, 30. Dezember 2022 09:22

Der SC Pernegg beendete die Hinrunde in der Unterliga Nord A auf dem zwölften Tabellenplatz. 14 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Perneggern nicht ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Mathias Kahr, dem sportlichen Leiter der Pernegger. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Mathias Kahr: "In der Hinrunde erlebten wir ein ständiges Hoch und Tief. Nach nicht zufriedenstellenden Spielen in der Vorbereitung, starteten wir recht gut in Meisterschaft. Aufgrund mangelnder Routine und Verletzungspech (drei Kreuzbandrisse heuer, insgesamt 6 in zwei Jahren), schafften wir es jedoch nicht, diese Leistung die gesamte Saison über abzuliefern. Nach zwei Heimsiegen gegen Saisonende, haben wir uns für das Frühjahr wieder gut in Stellung gebracht, um mit voller Motivation nochmals das Tabellenmittelfeld zu attackieren."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Mathias Kahr: "Die Höhepunkte der Saison waren mit Sicherheit der überraschend hohe Sieg gegen den FC Ausseerland im Vorfeld unseres Jubiläumsfest 60+2 Jahre des Vereins, sowie der schon fast Pflichtsieg im Derby gegen den SC Parschlug vor tollem Publikum im letzten Heimspiel des Jahres."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Mathias Kahr: "Abgesehen vom freien „Hallenkickn“ und diverser Vereinsveranstaltungen ist es derzeit ruhig im Verein. Die Pause tut gut, um danach wieder voll durchzustarten."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Mathias Kahr: "Nach einem Generationenwechsel in der Kampfmannschaft und einer Kooperation seit Sommer mit dem SC Bruck, ist unser Saisonziel weiterhin eine Mannschaft zu formen, die über die Saison hinaus wieder im vorderen Tabellendrittel mitspielt. Das Potential dafür ist vorhanden, im Frühjahr sollte wieder eine Weiterentwicklung erkennbar sein."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Mathias Kahr: "Für mich ist Mürzzuschlag der klare Favorit, da sie die nötige Routine und Konstanz für die Titelkampf besitzen. Aber der Kampf um Platz zwei wird richtig spannend."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Mathias Kahr: "Auch wenn die Weltmeisterschaft heftig unter Kritik stand, habe ich diese als Vollblutfußballer natürlich intensiv mitverfolgt. Für mich war am Beispiel Marokko und Kroatien bewundernswert, was mit Einsatz und Herz möglich ist."