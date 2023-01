Ausseerland: Keine Zweifel an Klassenerhalt

Details Donnerstag, 05. Januar 2023 15:18

Der FC Ausseerland beendete die Hinrunde in der Unterliga Nord A auf dem elften Tabellenplatz. 16 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Ausseern wohl nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Jürgen Hofer, einem Funktionär der Ausseer. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Jürgen Hofer: "Mit Platz 11 können wir natürlich nicht zufrieden sein, vor allem die Auswärtsperformance ließ stark zu wünschen übrig, zu Hause hat es im Großen und Ganzen gepasst. Mit dem 4:0-Auswärtssieg in der letzten Runde hoffen wir auch auf den gegnerischen Plätzen den Tournaround geschafft zu haben."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Jürgen Hofer: "Wir haben gut begonnen und gut aufgehört, dazwischen hat uns die Stabilität gefehlt. Der Zusammenhalt im Team trotz der mäßigen Ergebnisse ist herausragend, zwei unserer Führungsspieler haben sich trotz andauernder Verletzungen immer wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Jürgen Hofer: "Zur Zeit absolvieren alle Spieler individuelle Programme, einmal in der Woche treffen sich die Burschen zum Hallenkicken. Mitte Jänner geht es dann auf den Kunstrasen nach Stainach, Anfang März fahren beide Mannschaften zusammen auf ein Trainingslager. Mit einer langen und intensiven Vorbereitung wollen wir die Basis für eine gute Rückrunde legen, die Spieler und das Trainerteam sind jetzt schon voll motiviert."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Jürgen Hofer: "Wir arbeiten daran, die Konstanz in unseren Leitungen zu erhöhen, auswärts regelmäßig zu punkten und zu Hause den Punkteschnitt noch zu steigern. Wenn alle Spieler fit sind bzw. wieder fit werden, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir uns in der Tabelle nach oben orientieren können und werden, Platz 6 ist ja nur 3 Punkte entfernt. Die Abstiegszone behalten wir sehr wohl im Auge, vor allem, weil man nie weiß, wie viele Absteiger es geben wird, was in den oberen Ligen passiert, Relegation etc, aber unser Fokus liegt klar auf dem Ziel vorderes Mittelfeld."

LIGAPORTAL: In wie weit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Jürgen Hofer: "Bei allem Respekt für Gaishorn, Hinterberg, Liezen und Lassing denke ich doch, dass Mürzzuschlag die stärkste Mannschaft ist und sich am Ende durchsetzen wird, aber siehe letztes Jahr es kann immer alles passieren. Und wenn wir uns die 180 Kilometer Anreise nächstes Jahr ersparen, haben wir auch nichts dagegen."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Jürgen Hofer: "Am Anfang kaum, gegen Ende hin dann schon ziemlich regelmäßig. Argentinien ist verdient Weltmeister geworden, die Abstände zwischen den Teams werden aber immer kleiner. Das Finale war hochklassig, enttäuschend war für mich neben Deutschland auch Mitfavorit Belgien. Der politische Eiertanz um das ganze korrupte FIFA System war peinlich und überflüssig, bei der Vergabe von Großveranstaltungen in den letzten Jahren gehts leider nur mehr ums Geld."