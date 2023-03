Lassing dreht heißen Fight gegen WSV Liezen

Details Sonntag, 26. März 2023 17:15

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Seerestaurant Lassing mit 2:1 gegen WSV Liezen gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto von WSV Liezen gegangen.

Die Gäste starten gut in das Spiel und bereits in Minute 6 erzielt Nail Kablic mit einem Sololauf über das halbe Feld das 1:0 für seine Mannschaft. Lassing kommt aber nach rund 15 Minuten besser ins Spiel und hat von da mehr Spielanteile. In Minute 25 und 33 ergeben sich zwei guten Möglichkeiten zum Ausgleich, aber Udo Landl und David Schweiger scheitern knapp. Aber auch die Gäste lassen nicht locker und sind bei Konterangriffen immer brandgefährlich. Schließlich gelingt aber Lassing in Minute 37 doch der verdiente Ausgleich, Tormann Selek lässt einen Ball abprallen, den Tobias Kreiter im gegnerischen Gehäuse versenkt. Nur fünf Minuten später ging Lassing in Führung, nachdem Tormann Selek der Ball durchrutscht, Simon Hörmann die Situation blitzschnell erkennt und souverän einnetzt – Lassing hat also in wenigen Minuten das Spiel gedreht, ehe es in die Kabinen geht.

Ein Spiel mit viel Kampf und Krampf in der zweiten Halbzeit, wobei auch der Wind ein heftiges Wörtchen mitredete. Lassing spielbestimmend, kommt auch zu einigen Möglichkeiten, aber das Runde wollte nicht in das Eckige. Auf der anderen Seite bleibt auch Liezen nicht untätig und in den letzten zehn Minuten werfen die Gäste mit Hilfe des Rückenwindes alles nach vorne, aber die Prommer-Mannschaft bringt die 2:1-Führung ins Trockene. Pech hat noch Marc Meitz, er trifft in Minute 86 nur die Stange.

Bei SV Seerestaurant Lassing präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). SV Lassing macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Die bisherige Spielzeit von SV Seerestaurant Lassing ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Lassing verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Seerestaurant Lassing, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Mit 25 Zählern aus 15 Spielen steht WSV Liezen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat WSV Liezen derzeit auf dem Konto. WSV Liezen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SV Lassing zu SC Parschlug, zeitgleich empfängt WSV Liezen ASC Rapid Kapfenberg.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Unsere Mannschaft hatte mehr Spielanteile, hat somit auch verdient gewonnen und konnte sich für Herbstniederlage revanchieren."​

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – WSV Liezen, 2:1 (2:1)

42 Simon Hoermann 2:1

37 Tobias Kreiter 1:1

6 Nail Kablic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei