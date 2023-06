Relegation 22/23 Hinspiele: Landl knackt Pruggern mit 1:0 und schafft sich gute Ausgangslage für Aufstieg

Details Freitag, 16. Juni 2023 08:01

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Mittwoch zum Duell zwischen dem FC Landl und dem SV Pruggern. Damit hieß es Zweiter aus der Gebietsliga Enns gegen Tabellenzwölften der Unterliga Nord A. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, die Gastgeber haben aber eine starke Saison hinter sich. Am Mittwoch gab es nun dementsprechend eine Überraschung - die Landler konnten sich mit 1:0 durchsetzen und schaffen sich so eine gute Basis für den Aufstieg, während sich Pruggern deutlich steigern muss, wenn es mit dem Klassenerhalt noch klappen soll.

Kurzweiliges Spiel

Im ersten Durchgang sehen die Fans ein kurzweiliges Spiel mit leichten Vorteilen für den Gebietsligisten aus Landl. Pruggern spielt wie eine Auswärtsmannschaft, hinten machen sie dicht und vorne versuchen sie immer wieder den schnellen Trinker in Szene zu setzen, was auch immer wieder gut gelingt. Es geht aber mit dem 0:0 in die Pause.

Landl geht in Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Schock für die Landler: Durch Unstimmigkeiten Defensive kommt plötzlich Schrempf alleine vor dem Tor zum Ball, Auer kann im letzten Moment dazwischen gehen und verhindert die Führung. In der 62. Minute führen dann die Landler: Einen abgefälschten Freistoß von Stöcklmair kann Stocker seitlich abwehren, dort schaltet Gregor Baumann am schnellsten und versenkt das Leder kompromisslos unter die Latte. In der Folge kann Landl gut verwalten und bringt den Sieg über die Zeit. Auch wenn Pruggern noch einmal alles in die Schlacht wirft.

FC Autohaus Berger Landl: Markus Auer - Roland Gottsbacher, Fabian Auer, Moritz Rodlauer - Jakob Hollinger, Patrick Arrer, Raphael Schuller, Gregor Baumann, Sebastian Stöcklmair - Lukas Lindner (K), Jonas Rodlauer



Ersatzspieler: Nico Johannes Huber, Oliver Pretschuh, Adrian Edlinger, Fabian Lindner, Robert Pernegger, Niklas Stadlhofer



Trainer: Lukas Lindner



SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher, Moritz Schwab, Hannes Kurt Sailer, Florian Rauch - Marvin Joel Gruber, Christoph Trinker, Mario Köll, Nicola Wolfgang Haas - Sebastian Schrempf, Alexander Trinker (K)



Ersatzspieler: Jonathan Danklmaier, Tobias Perhab, Marcel Gruber, Marcel Mayer



Trainer: Wolfgang Feiel

