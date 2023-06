Die steirischen Meister 2022/23 - Unterliga Nord A: ESV Mürzzuschlag

Details Montag, 26. Juni 2023 07:28

Die Saison im steirischen Unterhaus ist vor eineinhalb Wochen mit den Relegationsduellen abgeschlossen worden. Schon eine Woche davor kam es zu den letzten Titelentscheidungen. In der Unterliga Nord Astand der Meister schon einige Runden vor Ende der Saison fest, nämlich mit dem ESV Mürzzuschlag, die sich nach einer bärenstarken Saison den Titel sicherten und nächstes Jahr wieder in der Oberliga Nord antreten dürfen.

Elf Punkte Vorsprung

Letztlich sicherten sich die Mürzzuschlager mit einem Vorsprung von starken elf Punkten den Meistertitel. Dementsprechend war die Messe in der Unterliga Nord A früh gelesen. Im Herbst waren noch mehrere Mannschaften im Kreis der Anwärter, im Frühjahr ließ die Konkurrenz aber da und dort Punkte und das Titelrennen war früh entschieden. Detail: Der Zweitplatzierte Lassing hat seinerseits auf den Dritten Gaishorn auch wiederum zwölf Punkte Vorsprung. Die beiden Top-Teams spielten also in eigenen Sphären.

Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Kurt Taferner übrigens nur drei Niederlagen in 26 Runden. Auch daran ist die Dominanz der Mürzzuschlager zu sehen. Die zweite Top-Marke: Man erzielte sage und schreibe 81 Tore. Interessantes Detail: Der Zweite Lassing hat sogar noch um vier Tore mehr erzielt, Mürrzuschlag hat aber die deutliche bessere Defensive. Man kassierte nur 37 Gegentore, während Lassing 51 Tore hinnehmen musste.

Jan Gruber als Torjäger

Die Torjägerkrone ging in der abgelaufenen Saison zwar nicht an einen Mürzzuschlager, dafür traf Jan Gruber trotzdem satte 23 Mal. Dominik Taferner durfte 15 Mal jubeln. Die Mürzzuschlager können mehr als glücklich und stolz auf die zurückliegende Saison sein. Man darf gespannt sein, welche Rolle das Team einen Stock höher spielt.

