Kampf um Unterliga-Platz: St. Gallen gewinnt Hinspiel-Thriller gegen Rapid Kapfenberg

Was für ein Torspektakel am heutigen Mittwochabend im Relegations-Hinspiel zwischen dem Tabellenzweiten der Gebietsliga Enns, St. Gallen, und dem Schlusslicht der Unterliga Nord A, Rapid Kapfenberg. Nach einem höchst abwechslungsreichen Match stand ein knappes 4:3 für die Hausherren zu Buche. Besonders die Heimstärke von St. Gallen wurde am Ende ausschlaggebend für den Sieg, der ihnen eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg in die Unterliga Nord A verschafft.

Ein abwechslungsreiches Hin und Her gleich von Beginn an

Bereits in der 7. Minute ging Rapid Kapfenberg durch Alexander Prietl mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort von St. Gallen ließ nicht lange auf sich warten. Lukas Mayr dribbelte sich in der 9. Minute durch die Kapfenberger Abwehr und vollendete eiskalt zum 1:1-Ausgleich.

St. Gallen setzte nach und erhöhte in der 19. Minute durch eine fantastische Kombination von Kosza, Biro und Szögedi, der schließlich zum 2:1 traf. Aber auch Kapfenberg zeigte Kampfgeist. In der 34. Minute wurde Steinwidder im Strafraum gefoult, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Oscar Weiß nutzte die Verwirrung und schoss den Ball ins Netz zum 2:2-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute - Hausherren mit knappem Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel kam Rapid Kapfenberg besser aus der Kabine. Jakob Aigner erzielte in der 58. Minute ein Traumtor zum 3:2 für die Gäste. Doch auch St. Gallen blieb gefährlich. In der 71. Minute köpfte Hager nach einem umstrittenen Zweikampf zum 3:3-Ausgleich ein.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. Rapid Kapfenberg erspielte sich mehrere gute Chancen, war aber im Abschluss zu zögerlich.

Dann, in der letzten Minute der regulären Spielzeit, passierte doch noch das Siegtor. Mayr schoss aus 20 Metern den Ball unhaltbar ins rechte Kreuzeck und sicherte St. Gallen den 4:3-Sieg. Die Fans im Stadion jubelten und feierten den Torschützen. Der erste Schritt in Richtung Aufstieg in die Unterliga Nord A ist getan, doch das Rückspiel verspricht ebenfalls spannend zu werden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Anna Nass (24801 Bonuspunkte)