Nach Planungen für die Gebietsliga: SV Pruggern will Chance in Unterliga nutzen

Der SV Pruggern beendete die Saison in der Unterliga Nord A auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl alles andere als zufrieden sein. Man konnte nur 18 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Tobias Perhab, dem Obmann der Pruggerer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Tobias Perhab: "Zufrieden können wir mit der vergangen Saison natürlich nicht sein. Sportlich extrem schwierige Saison, in der wir mit einen brauchbaren Kader im Herbst einfach zu wenige Punkte geholt haben, im Frühjahr war es dann nach Abgängen und Verletzungen und überraschendem Trainerwechsel unter der Saison klar, dass wir nicht mehr viele Punkte holen werden. Trotzdem war es schön zu sehen dass sich unsere Spieler nie aufgaben und Mithilfe des Rückzugs von Admont könnten wir überraschend noch die Liga halten. (Planungen liefen bereits für die GL Enns)."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Tobias Perhab: "Der Derbysieg im Herbst gegen den SV Haus nach 0:2 Rückstand und der Sieg im Frühjahr gegen den SV Stainach in Runde 23."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Tobias Perhab: "Trainingsstart war bereits am 1. Juli mit dem neuen Trainer-Trio, Christoph Knollmüllner, Raphael Sablatning und Wolfgang Feiel. Testspiele gibt es gegen, TUS Gröbming, SV St. Martin/Grimming, SV Stainach-Grimming und TUS Schöder."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Tobias Perhab: "Der Nachwuchsbereich läuft so gut wie schon seit Jahren nicht mehr, derzeit über 40 Kinder in 4 eigenen Mannschaften, den Rest in Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen (Haus, Stein/Enns, Öblarn), Danke an Jugendleiter Martin Jenny dafür."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Tobias Perhab: "Hannes Walcher, Hannes Sailer (beide Karriereende), Alex Zefferer, Robin Stocker, Aleks Stoch (alles FC Schladming) haben uns verlassen. Es hat aber auch Zugänge gegeben. Der Kader wird auf rund 25 Spieler aufgestockt, auch die KM 2 mit Gröbming wird fortgeführt, um allen Spielern Matchpraxis geben zu können."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Tobias Perhab: "Nach 2 Jahren Abstiegskampf, endlich mal nichts damit zu tun haben und einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen. In der 1. Runde findet gleich zuhause das Derby gegen den SV Haus statt, hier kann ein Sieg ein positiver Impuls für die gesamte Saison sein."

