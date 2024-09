Nach Hochwasser-Schock im Juli: Sportplatz SV Thörl erneut überflutet

Details Montag, 16. September 2024 20:02

Es wird einem Angst und Bange, wenn man die Bilder vom Hochwasser im Osten Österreichs sieht. Der SV Thörl war dieses Jahr schon einmal mit Hochwasser und einem zerstörten Platz konfrontiert. Das ging so weit, dass man die Heimspiele in Bruck an der Mur auszutragen plante. Jetzt war man kurz davor, wieder zur Normalität zurückzukehren, doch prompt wurde der Fußballplatz erneut überflutet. Wir sprachen mit dem sportlichen Leiter Marcel Ofner.

"Es ist ein Horror", so der sportliche Leiter der Thörler vorweg im Gespräch mit LIGAPORTAL. "Wir waren gerade so weit, dass man die Kantine und die Kabinen wieder benutzen kann, und jetzt kommt wieder so ein Starkregen. Es ist zum Verzweifeln", so Ofner, der zum Gesamtschaden noch gar nichts sagen kann. "Wir müssen das tun, was wir schon im Frühjahr gemacht haben, mit Aufräumarbeiten."

Am Samstag wurde der Platz der Thörler von gleich drei Bächen geflutet. "Das ist leider so bei uns im Ort. Drei kleine Bächen sorgen in relativ kurzer Zeit dafür, dass alles überschwemmt ist. Du kannst nur zuschauen, wie das Wasser kommt und irgendwann hoffentlich wieder geht", so Ofner weiter. Er weiß im Moment nicht, wie es weitergeht. Der ganze Ort stehe unter Schock, ist der Fußballplatz doch nur eine Facette des Unwetters.

So sah es am Thörler Fußballplatz Mitte Juli aus.

