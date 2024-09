Putz-Festspiele: SC St. Barbara deklassiert den WSV Liezen

Details Montag, 30. September 2024 16:52

Der SC St. Barbara hat am Samstag einen starken 6:1-Sieg gegen den WSV Liezen eingefahren. Bereits zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 5:0 in Führung und ließ dem Gegner aus Liezen keine Chance. Mit einem überragenden Manuel Putz, der gleich vier Tore beisteuerte, dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen von Anfang an. Trotz eines späten Ehrentreffers von Manuel Eingang für die Gäste war die Partie von Beginn an eine klare Angelegenheit für den SC St. Barbara.

Blitzstart von SC St. Barbara

Gleich in der sechsten Spielminute setzte der SC St. Barbara ein frühes Zeichen. Tobias Dorn erzielte das 1:0 für die Hausherren und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangsposition. Der WSV Liezen hatte kurz darauf seine beste Chance der ersten Halbzeit, als Majdancic nach einem Freistoß nur knapp am Tor vorbeiköpfelte. Doch die Gäste konnten diese Möglichkeit nicht nutzen, und so blieb es bei der Führung für die Gastgeber.

In der 25. Minute erhöhte Manuel Putz auf 2:0 für den SC St. Barbara. Putz war an diesem Tag in herausragender Form und ließ nur fünf Minuten später das 3:0 folgen. Die Abwehr von WSV Liezen fand kein Mittel gegen den Sturmlauf der Gastgeber und musste in der 35. Minute erneut einen Treffer von Putz zum 4:0 hinnehmen - der Hattrick von Putz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Bernhard Winkelmayer gefoult, und der SC St. Barbara erhielt einen Elfmeter. Winkelmayer selbst trat an und verwandelte sicher zum 5:0-Halbzeitstand.

SC St. Barbara hält das Tempo hoch

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SC St. Barbara die dominierende Mannschaft. Die Gäste aus Liezen kamen kaum zu nennenswerten Offensivaktionen und mussten sich weiterhin den Angriffswellen der Hausherren erwehren. In der 72. Minute war es erneut Manuel Putz, der einen Elfmeter sicher zum 6:0 verwandelte und damit seinen dritten Treffer in diesem Spiel erzielte. Die Heimmannschaft ließ nicht locker und kontrollierte das Geschehen nach Belieben.

Erst in der 85. Minute gelang es dem WSV Liezen, den Ehrentreffer zu erzielen. Manuel Eingang fasste sich ein Herz und traf aus rund 20 Metern zum 6:1. Dieser sehenswerte Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, denn die Partie war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.

Stimme zum Spiel:

Manuel Eingang (Sektionsleiter Liezen): "Aufgrund der ersten Halbzeit ein völlig verdienter Sieg von St Barbara, auch in der Höhe. Wir machen genau das was wir nicht machen hätten sollen, was wir aber ausgiebig besprochen haben, zweite Halbzeit haben wir dann die Vorgaben vom Trainer umgesetzt und ein 1:1 erreicht. Wir wissen also was zu tun ist und sehen auch, dass wir mit allen Gegnern mindestens auf Augenhöhe sind, aber wenn du Worte nicht in Taten umsetzt, darfst du von solchen Ergebnissen nicht überrascht sein."



Unterliga Nord A: SC St. Barbara : WSV Liezen - 6:1 (5:0)

85 Manuel Eingang 6:1

72 Manuel Putz 6:0

45 Bernhard Winkelmayer 5:0

35 Manuel Putz 4:0

30 Manuel Putz 3:0

25 Manuel Putz 2:0

6 Tobias Dorn 1:0

