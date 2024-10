Torparade in Mürzzuschlag: ESV fegt SV Trieben mit 7:0 vom Platz

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:20

In der neunten Runde der Unterliga Nord A demonstrierte der ESV Mürzzuschlag eindrucksvoll seine Stärke und ließ dem SV Trieben keine Chance. Mit einem deutlichen 7:0-Sieg untermauerte Mürzzuschlag seine Ambitionen in der Liga. Der Auftritt von Mürzzuschlag war von Anfang an dominant. Trotz eines fragwürdigen Elfmeterpfiffs zu Beginn bewiesen die Gastgeber ihre Qualität und machten früh alles klar.

Blitzstart für den ESV Mürzzuschlag

Der ESV Mürzzuschlag erwischte einen Traumstart und ging bereits in der zehnten Minute durch Andre Grafeneder in Führung. Nur zwei Minuten später legte Dominik Kotzegger nach und erhöhte auf 2:0. Dieser frühe Doppelschlag stellte die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag für die Heimmannschaft. Die Mürzzuschlager dominierten das Spielgeschehen und ließen Ball und Gegner laufen.

Der SV Trieben hatte es schwer, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Halbchancen und der einen oder anderen Möglichkeit durch Fehlpässe der Gastgeber, konnte Trieben keine ernsthafte Gefahr für das Tor von Mürzzuschlag darstellen. Manuel Koller, der pensionierte Torhüter von Trieben, zeigte sich in guter Form und verhinderte in der ersten Halbzeit mit mehreren Glanzparaden einen noch höheren Rückstand für seine Mannschaft.

ESV setzt Schlusspunkt mit Torlawine

In der zweiten Halbzeit setzte Mürzzuschlag sein Offensivfeuerwerk fort. Simon Schutting, der bereits durch seine Schnelligkeit auffiel, erhöhte in der 56. Minute mit einem sehenswerten Hackentreffer auf 3:0. Nur sechs Minuten später war es Dominik Taferner, der auf 4:0 stellte und damit endgültig die Moral der Gäste brach.

Schutting bewies einmal mehr seine Klasse und erzielte in der 69. Minute mit einem weiteren Treffer das 5:0. Die Gäste aus Trieben hatten dem offensiven Druck der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen. Rame Mehaj markierte in der 74. Minute das 6:0, ehe Tobias Prochazka in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 7:0 setzte. Der hohe Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können, wären da nicht die starken Paraden von Koller gewesen.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Das war heute ein Spiel zum Vergessen. Wir waren chancenlos. Das muss man leider so sagen."

Unterliga Nord A: Mürzzuschlag : Trieben - 7:0 (2:0)

87 Tobias Prochazka 7:0

74 Rame Mehaj 6:0

69 Simon Schutting 5:0

62 Dominik Taferner 4:0

56 Simon Schutting 3:0

12 Dominik Kotzegger 2:0

10 Andre Grafeneder 1:0

