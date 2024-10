SV Stanz dominiert SV Breitenau mit einem klaren 5:1-Sieg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:05

In der 9. Runde der Unterliga Nord A setzte sich der SV Stanz eindrucksvoll gegen den SV Breitenau mit einem überzeugenden 5:1-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 4:0 in Führung und demonstrierte eindrucksvoll ihre spielerische Überlegenheit. Der Gast aus Breitenau konnte lediglich in der Schlussphase der Partie ein Tor erzielen, was die starke Leistung von Stanz jedoch nicht schmälern konnte. Manuel Maierhofer war der Mann des Tages, indem er gleich drei Tore für den SV Stanz erzielte.

Einseitige erste Halbzeit

SV Stanz legte einen starken Start hin und ging in der 24. Minute durch Musa Kebbeh Sillah mit 1:0 in Führung. Die Abwehr von Breitenau wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert, was SV Stanz gnadenlos ausnutzte. Nur fünf Minuten später erhöhte Michael Ellmaier auf 2:0, indem er vom Elfmeterpunkt traf. Diese frühe Dominanz setzte den Grundstein für die weiteren Ereignisse in der ersten Halbzeit.

In der 33. Minute war es dann Manuel Maierhofer, der sich zum ersten Mal auf dem Spielbericht eintrug und das 3:0 für die Heimmannschaft erzielte. Doch damit nicht genug: Nur fünf Minuten später erhöhte Maierhofer auf 4:0. Er war an diesem Tag nicht zu bremsen. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Dominanz von Stanz hält an

Nach der Pause setzte SV Stanz seine Dominanz fort. In der 57. Minute erzielte Manuel Maierhofer sein drittes Tor und erhöhte den Spielstand auf 5:0. Maierhofer war damit der überragende Akteur des Spiels und trug maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Der Angriff von Stanz war zu jeder Zeit gefährlich und stellte die Abwehr von Breitenau vor große Herausforderungen.

Erst in der 81. Minute konnte der SV Breitenau etwas Schadensbegrenzung betreiben, als Thomas Josef Menhard den Ehrentreffer zum 1:5 erzielte. Dieses Tor kam jedoch zu spät, um den Spielverlauf noch einmal zu beeinflussen. Am Ende stand ein klarer Sieg für den SV Stanz, der seine Überlegenheit an diesem Tag eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Stimme zum Spiel:

Manuel Puchner (Sektionsleiter Stanz): "Aufgrund des starken Regens unter der Woche, entwickelte auf schwierigen Bodenverhältnissen zu Beginn des Spiels ein offener Schlagabtausch. Eine spielentscheidende Szene dann in der 25. Minute, als unser Tormann zuerst eine 100%ige Torchance der Gäste aus der Breitenau zunichte macht und mit seinem darauffolgenden Ausschuss zum Vorlagengeber für unser 1:0 wird. In den folgenden 15 Minuten spielen wir groß auf und erzielen weitere 3 Tore. Damit ist die Vorentscheidung zu unseren Gunsten gefallen. Ein Lob auch an Breitenau, das sich niemals aufgab und heute sicherlich unter ihrem Wert geschlagen wurde."

Unterliga Nord A: SV Stanz : Breitenau - 5:1 (4:0)

81 Thomas Josef Menhard 5:1

57 Manuel Maierhofer 5:0

38 Manuel Maierhofer 4:0

33 Manuel Maierhofer 3:0

29 Michael Ellmaier 2:0

24 Musa Kebbeh Sillah 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.