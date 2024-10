SV Union Haus/E. erringt knappen Auswärtssieg bei WSV Liezen

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:09

In einem umkämpften Match zwischen WSV Liezen und SV Union Haus/E. konnte sich das Gastteam knapp mit 1:0 durchsetzen. Trotz energischer Bemühungen der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit gelang es den Werkssportlern aus Liezen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Ein entscheidender Treffer von Fabian Schwarz in der ersten Halbzeit sicherte den Gästen den Sieg und wichtige Punkte.

Frühe Führung für SV Union Haus/E.

Beide Teams tasteten sich zunächst ab und der nasse Rasen machte präzise Spielzüge schwierig. Chancen entwickelten sich auf beiden Seiten, jedoch ohne entscheidenden Durchbruch. In der 24. Minute setzte SV Union Haus/E. das erste Zeichen. Thomas Fuchs brachte einen präzisen Flankenball von der rechten Seite in den Strafraum, wo Fabian Schwarz den Ball annahm und mit einem geschickten Lupfer über den Liezener Torhüter hinweg im Netz unterbrachte.

WSV Liezen bemühte sich, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. In der 33. Minute hatten sie eine Doppelchance: Ein wuchtiger Schuss von Josip Libric wurde auf der Linie abgewehrt, und Fabian Draxler setzte den Nachschuss aus sieben Metern knapp über die Latte. Trotz dieser Bemühungen gingen die Teams mit dem knappen Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Drangphase der Werkssportler bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck. Bereits in der 49. Minute sorgte ein gefährlicher Freistoß von Csaba Petruska beinahe für den Ausgleich, doch der Torwart von SV Union Haus/E. konnte klären. Die Bemühungen der Liezener Werkssportler intensivierten sich und sie setzten alles daran, das Spiel noch zu drehen. Trotz zahlreicher Angriffe und einem wuchtigen Schuss von Manuel Eingang, der in der 75. Minute knapp übers Tor abgefälscht wurde, blieb der Ausgleich verwehrt.

In den letzten Minuten des Spiels war es erneut die Verteidigung der Gäste, die den knappen Vorsprung mit großer Einsatzbereitschaft verteidigte. Die Heimfans hofften bis zur letzten Minute auf einen Treffer, doch die Gäste hielten dem Druck stand. Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute sicherte sich SV Union Haus/E. den knappen, aber wertvollen Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Roman Lackner (Sportlicher Leiter Haus): "Wir sind sehr druckvoll in die Partie gestartet und sind entschlossener in die Zweikämpfe gegangen, daher gehören uns die ersten 30 Minuten, Gute Chancen werden aber teilweise kläglich vergeben oder nicht fertig gespielt. In der 27 Minute dann eine Flanke aus dem rechten Halbfeld von Fuchs auf Schwarz Fabian in den Strafraum, dieser verwertet denn Ball sehenswert ins lange Eck. Die restliche Halbzeit verläuft ausgeglichen. Eine spielerisch und kämpferisch ausgeglichene Partie in der zweiten Halbzeit, sehr hart geführt, zurecht auch viele gelbe Karten. Aufgrund der knappen Führung bleibt das Spiel bis zum Schluss hektisch, es fällt aber kein Tor mehr. Typische X Partie, die 3 Punkte nehmen wir aber sehr gerne mit."

Unterliga Nord A: WSV Liezen : Haus/E. - 0:1 (0:1)

24 Fabian Schwarz 0:1

