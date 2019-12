Zuseher-Statistik: In der Unterliga Nord A dominiert ein Team das Geschehen!

Details Samstag, 21. Dezember 2019 17:53

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Unterliga Nord A über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumten im Herbstdurchgang 12.865 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 141 Beobachtern pro Spiel ergibt. Im Vergleich zu anderen Spielklassen ist man da doch im hinteren Bereich antreffbar. Die Begegnung mit den meisten Besuchern (400) ging mit Pruggern gegen Haus/E. am 12.10 vonstatten. 350 Leute vorort dabei waren beim Spiel Stanz gegen Veitsch (27.10). Weiters gibt es noch 4 Partien mit jeweils 300 Zusehern.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Pruggern 1.570 6 261 2. Stanz 1.180 7 168 3. Ausseerland 1.075 7 153 4. Haus/E. 915 6 152 5. Thörl 1.070 7 152 6. WSV Liezen 890 6 148 7. Lassing 1.010 7 144 8. ESV Mürzzuschlag 840 6 140 9. Veitsch 875 7 125 10. Pernegg 720 6 120 11. Wartberg 805 7 115 12. Admont 775 7 110 13. Kindberg-Mürzh. II 620 6 103 14. Stainach-Grimm. 520 6 86

by: Ligaportal/Roo

