Interview & Wordrap: Ausseerland-Trainer Peter Halada steht Frage und Antwort!

Details Donnerstag, 27. Februar 2020 13:38

Der FC Ausseerland, der seit Mai 2011 als Nachfolgeverein des SV Bad Aussee auftritt, absolviert, nachdem man im Sommer 2014 den Meistertitel in der Gebietsliga Enns verbuchte, seine bereits 6. Spielsaison infolge in der Unterliga Nord A. In diesem Zeitraum konnten die Ennstaler permanent, respektable Darbietungen abliefern. In der Spielzeit 15/16 gelang es hinter Thörl sogar den Vizemeistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Aktuell, seit dem letzten Sommer ist der 52-jährige Slowake Peter Halada der starke Mann auf der Trainerbank, ist Ausseerland mit 20 Punkten aus 13 Spielen, am 7. Tabellenplatz antreffbar. Was gleichbedeutend damit ist, dass sich damit, aufgrund des Abstands zu den hinteren Rängen, in der Rückrunde die Möglichkeit eröffnet, voll anzugreifen.

Der FC Ausseerland hat sich in den letzten Jahren zu einer fixen Größe in der Unterliga Nord A herausgemausert.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: FC Ausseerland

Tabellenplatz: 7. Unterliga Nord A

Heimtabelle: 2.

Auswärtstabelle: 11.

geschossene Tore/Heim: 1,7

bekommene Tore/Heim: 0,7

geschossene Tore/Auswärts: 1,1

bekommene Tore/Auswärts: 1,8

Fairplaybewerb: 7.

erhaltene Karten: 1 rote Karte/28 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Ingo Temmel (5 Treffer)

Trainer Peter Halada stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Nach den Abgängen im Sommer war es das vorrangige Ziel, die Mannschaft zu stabilisieren. Was dann auch sehr gut gelungen ist. Die Jungs haben taktisch gut mitgezogen bzw. hat man die Vorgaben über weite Strecken hervorragend umgesetzt. Der 7. Platz entspricht auch vollauf dem Gezeigten."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Es gilt in erster Linie in der Offensive abgeklärter aufzutreten. Auch was die Lufthoheit betrifft, steht uns noch einiges an Arbeit bevor. Mit Hilfe der Videoanalysen, die wir sehr viel heranziehen, wird es uns aber gelingen, das in den Griff zu bekommen."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"David Otter und Michael Kraft haben wir von den Juniors hochgezogen, ansonsten bleibt alles so wie es ist. Die Mannschaft hat bereits vier Testspiele in den Beinen: Schladming (OLN/1:6), Gröbming (GLE/3:3), Gosau (1.Süd/2:5), Bad Mitterndorf (OLN/0:2). Ab dem 26. Feber steht ein viertägiges Trainingslager im kroatischen Porec am Programm."

Unterliga Nord A Transferliste

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Die Mürzzuschlager werden das diesmal über die Ziellinie bringen. Dahinter wird es ein Gemetzel geben um den möglichen Relegationsplatz."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Priorität ist es weiter junge Spieler zu integrieren. Wenn es dann noch gelingt die 40-Punkte-Grenze zu knacken, umso besser."

Testspiel:

Sonntag, 1. März, 17:00 Uhr (in Schladming)

Ausseerland - Ramsau (GLE)

Wordrap:

… FC Ausseerland: bestens organisierter Verein

… mein Lieblingskicker ist: Lionel Messi

… Hobbys neben Fußball: künstlerisch betätigen

… Österreich wird bei der EURO 2020: die Gruppenphase überstehen

... Ligaportal.at: nur gute Erfahrungen gemacht

… Salzburg oder LASK: LASK

… Sturm oder GAK: Sturm

… Videoassistent: unbedingt notwendig

... soziale Netzwerke: unabdingbare Sache

… bevorzugte Musik: The Queen

… Lieblingsreiseziel: Liverpool

… Frauen-Fußball: voll im Kommen

… Gänsehaut bekomme ich: bei Songs von Freddie Mercury

Photo: FC Ausseerland

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten