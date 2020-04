StayAtHome-Wordrap (21): Raimund Lenger (SV Thörl/ULNA)

Details Dienstag, 28. April 2020 19:23

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Nord A sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der einundzwanzigste Teil kommt vom SV Thörl. Ligaportal.at konfrontierte Offensivkraft Raimund Lenger mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Ich gehe regelmäßig laufen und wandern. Kraftraining zuhause gehört natürlich auch dazu.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Mit unserem Tormann Nicola Pichelbauer. Aber durch unsere WhatsApp-Gruppe bekommt man von allen Mannschaftskollegen etwas mit.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja finde ich schon. Natürlich ist es für Mannschaften die um den Aufstieg mitgespielt haben bitter, aber die Gesundheit aller Spieler steht ganz klar im Vordergrund!

Homeoffice: Dazu kann ich nichts sagen, da es mich nicht betrifft.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudelgerichte, Hühnerfleisch mit Reis und Gemüse

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Einerseits die intensiven und abwechslungsreichen Trainingseinheiten, aber vor allem unsere geile Truppe, die auf und neben dem Platz immer zusammenhält.

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes

Verschiebung der EM: Schade, da ich selber ein Ticket für ein Spiel hatte. Trotzdem die richtige Entscheidung!

Geisterspiele: Davon halte ich nicht wirklich viel, aber besser als keine Spiele zu sehen. Im Amateuerbereich allerdings nicht möglich, da die Vereine von Zuschauereinnahmen leben.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Abstand halten und häufiges Händewaschen

Lieblings-App: Instagram

Challenges auf Instagram: Während dieser ungewohnten Situation ein netter Zeitvertreib

Vorbild: Ronaldinho

Lieblingsfilm: The Avengers-Endgame

Mein bester Gegenspieler war: Der Zeltweger Deni Alar

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Der 1:0 Auswärtssieg in Aussee. Wir boten eine starke Mannschaftsleistung und ich konnte den sehnswerten Siegestreffer erzielen.

Ligaportal: Top!

