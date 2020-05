StayAtHome-Wordrap (26): Hannes Walcher (Pruggern/ULNA)

Details Freitag, 01. Mai 2020 17:38

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Nord Asind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der sechsundzwanzigste Teil kommt vom SV Steiner Haustechnik Pruggern. Ligaportal.at konfrontierte den Defender Hannes Walcher mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Ist im Moment gar nicht so einfach sich zu motivieren. Aber klar, ein wenig Laufen und Radfahren geht immer. Viel Zeit verbringe ich momentan mit meiner Freundin und Tochter. Im normalen Spiel- und Trainingsalltag kommt diese Zeit eh oft zu kurz.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Mit meinem Nachbar Alex Trinker aber auch in unserer WhatsApp Gruppe ist immer was los.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Die Gesundheit steht an oberster Stelle daher natürlich die richtige Entscheidung.

Sportlich gesehen natürlich ganz bitter.

Homeoffice: Betrifft mich nicht.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Meine Freundin kocht sehr gut und abwechslungsreich. Da ist eigentlich alles dabei.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Wir haben noch vor COVID-19 eine neue Flutlichtanlage bekommen und konnten diese noch nie ausprobieren. Aber vor allem natürlich das gemeinsame Training, sowie das anschließende Zusammensitzen am Platz mit unserer geilen Truppe.

Diese Serie schaue ich aktuell: The Blacklist

Verschiebung der EM: Sehr schade. Habe mich schon auf gemeinsames Public Viewing bei unserem #Kultwirt gefreut. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Geisterspiele: Der Fußball lebt von den Fans. Aber besser als gar kein Fußball.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Abstand halten und Hände waschen.

Lieblings-App: Candy Crush :-)

Challenges auf Instagram: Habe kein Instagram

Vorbild: Gute Frage: sportlich gesehen Virgil van Dijk.

Lieblingsfilm: Herr der Ringe

Mein bester Gegenspieler war: Da gab es einige in meiner Laufbahn.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Als Aufsteiger nach dem Herbstdurchgang auf Rang zwei zu stehen hätte sich wohl niemand gedacht. Da waren wirklich sehr viele gute Spiele dabei. Wobei der 2:1-Heimsieg gegen Mürzzuschlag am 6. Spieltag wohl das beste Spiel von uns war.

Ligaportal: Gehört auch zu meinen Lieblings-Apps. Sehr informativ und tolle Berichte.

