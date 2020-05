Auch die Lassinger Sommergaudi 2020 fällt COVID-19 zum Opfer!

Details Mittwoch, 20. Mai 2020 14:29

LASSINGER SOMMERGAUDI 2020! Wie schon bekannt ist kann das beliebte Sommerfest wegen der Corona-Beschränkungen diesmal nicht stattfinden und ist hiermit offiziell abgesagt. Um eventuellen Spekulationen entgegen zu treten, einen Ersatztermin oder eine Verschiebung auf 2021 gibt es nicht! Der SV Holzhandel Anton Speckmoser Lassing, der zusammen mit der Freiwiligen Feuerwehr und dem Musikverein, der Verstalter dieses Events ist, möchte auf diesem Wege bezüglich der Verlosung informieren: Die bereits verkauften Lose verlieren ihre Gültigkeit und werden eingezogen, das Geld wird zurückerstattet. Da von den Käufern, Telefonnummern und Adressen vorhanden sind, werden diese vom Sommergaudi-Team kontaktiert bzw. werden die Rückzahlungen in die Wege geleitet. Eventuelle Anfragen bezüglich der Rückabwicklung der verkauften Lose bitte ausnahmslos per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Für die gewünschten Antworten bitte einfach die Telefonnummer bekannt geben, sie werden umgehend kontaktiert – vielen Dank!

