StayAtHome-Wordrap (51): Patrick Lep (Admont/Unterliga Nord A)

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Unterliga Nord A auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits fünfzigste Teil kommt vom TUS Admont. Ligaportal.at konfrontierte Leistungsträger Patrick Lep mit einem Wordrap:

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Regelmäßige Laufeinheiten sowie Radfahren und Berggehen.

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Ich habe mit mehreren Teamkollegen in letzter Zeit Kontakt aber den meisten Kontakt hatte ich mit unserem Winterneuzugang Patrick Ze.

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Meiner Meinung nach die völlig richtige Entscheidung. Man sieht ja wie die letzten Wochen abgelaufen sind. Da gibt es wichtigere Dinge als Fußball.

Homeoffice: Ich arbeite seit 6 Wochen im Homeoffice und war am Anfang ein bisschen skeptisch ob alles klappt. Aber ich bin im Nachhinein positiv überrascht und muss sagen es läuft sehr gut!

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Hauptsache Fleisch :-)

Diese Serie läuft bei mir öfters: Mit meinem 2jährigen Sohn Feuerwehrmann Sam!

Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Völlig richtige Entscheidung, wer will schon Fußballspiele ohne Zuschauer. Ich hoffe nur, dass die EM 2021 ohne Einschränkungen stattfinden kann!

Geisterspiele: Finde ich nicht gut, zum Fußball gehören Zuschauer und Fans die die Mannschaften anfeuern! Die Emotionen halten sich in Grenzen!

Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Unsere Heimat wieder schätzen können !

Lieblings-App: Forza Football

Challenges auf Instagram: Guter Zeitvertreib in dieser außergewöhnlichen Zeit

Vorbild: Hermann Maier

Lieblingsfilm: Blind Side

Mein bester Gegenspieler war: Igor Kne.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Nach einem nicht zufriedenstellenden Herbst haben wir in der letzten Runde gegen Pruggern eine Wahnsinns-Mannschaftsleistung gezeigt und gegen den Vize-Herbstmeister auswärts mit 6:2 gewonnen. Mir sind dabei 4 Assists gelungen und dadurch mein bestes Spiel im Herbst! Wobei es zählt immer die Mannschaftsleistung, wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen!

Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Hängt alles davon ab, wie sich der Virus im nächsten Monat entwickelt! Am liebsten wäre mir, wir können im Herbst wieder starten!

Ligaportal: Top, immer am aktuellsten Stand!

