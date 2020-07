Sommer-Wordrap: Diesmal: Dominik Bindlechner (Stainach-Grimming/ULNA)

Details Donnerstag, 16. Juli 2020 19:20

Rechtzeitig zur Sommerzeit bringt Ligaportal.at den überarbeiteten Spieler-Wordrap. Zumindest ein Akteur pro Mannschaft soll dabei die Möglichkeit erhalten, seinen Gedanken freien laufen Lauf zu lassen. Immer dabei ein kräftiger Augenzwinkerer. Der sein muss, überhaupt nach der überstandenen Coronazeit, die nicht wirklich lustig war. Nach und nach kommt nach dem genehmigten Mannschafts-Training auch zu den ersten Aufbauspiele. Mit Ende August geht es dann nach langen Warten endlich wieder um Meisterschaftspunkte. An dieser Stelle: Schickt uns eure Ab/Zugänge im Verein: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Dankeschön!

Diesmal erweist sich Defender Dominik Bindlechner vom SV Schrottshammer Stainach-Grimming(Unterliga Nord A) als sehr schlagfertig:

Ich in 3 Worten: Einwurflegende, Zangler, Zeremonienmeister

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Die Krönung zum Zeremonienmeister im Relegationsspiel gegen Schladming.

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Finale dahoam

Erfolg bedeutet für mich: Den Kontoeingang der Punkte-Prämie zu betrachten.

Mein Lieblingsessen: Gurkerl

Salzburg oder Rapid: Salzburg, weil die kann man auch hin und wieder unter der Woche sehen.

Sturm, Hartberg oder GAK: Hartberg, die sind am sympathischsten.

Konsole oder Brettspiele: In der Corona-Zeit definitv die Konsole. Ansonsten bevorzuge ich den Pokertisch.

Als Fan drücke ich die Daumen für: Chelsea Football Club und AC Horsens

Der Held in meiner Kindheit: Captain Tsubasa und Monkey D. Ruffy

Worauf ich nicht verzichten kann: Einen gut gespielten River-Bluff.

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Der GOAT Lavdim Imeri, wobei er seine Schuhe viel zu früh an den Nagel gehängt hat.

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Danny Drinkwater, denn man soll immer genug Flüssigkeit zu sich nehmen.

Worauf bist du besonders stolz: Einmal selbst gegen den AS Rom gespielt zu haben und von "Der Grätsche" Daniele de Rossi höchstpersönlich umgesenst worden zu sein.

Ligaportal.at: Top Funktionen für Live-Ticker und Spielberichte und immer ein Kabarett die Liveticker nach einem Spiel zu lesen.

In der Kabine sitze ich neben: Stainach-Legende Martin Neuper, der immer einen Kaugummi für mich übrig hat.

Mein Musikwunsch für die Kabine: Amore in Lignano aufgelegt von unserem DJ Markus Rieger. Niemand ist am DJ Pult so stark wie er.

Der Womanizer in der Mannschaft: Ganz klar Marcel Brunnthaler. Seinem Charme widersteht niemand. Obwohl er an seinem Outfit noch arbeiten muss.

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Die Hagauer-Zwillinge Markus und Manuel. Modisch immer am neuesten Stand und top aufeinander abgestimmt.

Was ich noch loswerden möchte: Ich würde mich freuen, wenn ich das eine oder andere Gesicht heuer bei uns am Sportplatz begrüßen darf und ich darf auch recht herzlich zu unserer Tribüneneinweihungsparty am 5. September in Stainach einladen. Des Weiteren sollten sich Pokerintressierte Cashgamespieler im Bezirk Liezen befinden, so können sie sich gerne bei mir melden.

