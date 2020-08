ULNA-Testspiele: Die 35 Partien aus der KW 31/32 (26. Juli - 9. Aug.)

Details Dienstag, 11. August 2020 20:06

Zur großen Freude aller Fußballbegeisterten rollt das Leder wieder bzw. ist es erlaubt, sich mit Gleichgesinnten zu messen. Demzufolge ist man auch im steirischen Unterhaus, auch abseits des grünen Rasens gilt es die Corona-Vorschriften zu beachten, dabei, sich im Testspielmodus an die Wettkampfbedingungen heranzutasten. So nützt man auch in der Unterliga Nord A die Gelegenheit des Probierens. Bis zum 21./22. August ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem stehen die Vereine bereits alle voll im Saft. Geht es doch darum, nach der langen unfreiwilligen Spielpause, rasch wieder zur nötigen Balance bzw. zu einem Rhythmus zu finden. Hier schon mal im Überblick die 35 Aufbauspiele aus der Kalenderwoche 31/32 (26. Juli - 9. Aug.).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Admont Ardning GLE 6:3 Admont Trieben GLE 8:0 Admont St. Gallen GLE 2:4 ESV Mürzzuschlag Birkfeld ULO 0:4 ESV Mürzzuschlag Tobelbad OLM 1:2 Ausseerland Ebensee 1.Kl. 2:5 Ausseerland St. Wolfgang 2.Kl. 1:5 Veitsch Krieglach OLN 0:0 Veitsch Mitterdorf/M. 1.Kl. 3:1 Pernegg Frohnleiten II 1.MA 5:1 Pernegg Parschlug GLMÜ 3:1 Pernegg Hinterberg OLN 0:2 Lassing Bad Mitternd. OLN 0:3 Lassing Aigen GLE 7:1 Stainach-Gr. Aigen GLE 2:1 Stainach-Gr. Wörschach 1.E. 2:1 Stainach-Gr. Hall GLE 2:5 Pruggern Aigen GLE 4:1 Pruggern St. Martin/G. 1.E. 8:1 Pruggern Gröbming GLE 2:6 Pruggern Schladming OLN 1:2 Haus/E. Schladming OLN 0:6 Haus/E. Irdning OLN 0:3 Stanz Oberaich GLMÜ 4:2 Stanz Proleb GLMÜ 4:1 Stanz Strallegg ULO 3:3 Stanz Sonnhofen ULO 4:3 Thörl Rap. Kapfenb. ULNB 1:3 Thörl St. Marein/L. GLMÜ 1:2 Thörl Bruck/Mur II ULNB 4:2 WSV Liezen DSV Juniors GLMÜ 6:0 WSV Liezen Bad Mitternd. OLN 0:2 WSV Liezen SC Liezen II 1.E. 1:2 Wartberg Krieglach OLN 1:4 Wartberg St. Marein/L. GLMÜ 3:2

