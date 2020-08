Auftakt nach Maß: ESV Mürzzuschlag schießt WSV Liezen aus eigenem Stadion

Details Sonntag, 23. August 2020 18:06

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Unterliga Nord A im Rahmen der ersten Saisonrunde zum Duell zwischen dem WSV Liezen und dem ESV Mürzzuschlag. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Und wie, denn die Gäste schossen die Ennstaler mit 5:0 aus dem Stadion. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Da führten die Mürzzuschlager bereits mit 3:0. Damit feiern die Mürztaler einen Saisonstart nach Maß.

Mürzzuschlag legt vor

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gästen, die von der ersten Sekunde an nach vorne orientiert sind. Zwei erste Chancen werden vergeben, dann ist es aber so weit: Die Gäste bekommen einen Freistoß zugesprochen, Kopfball Thomas Deutschmann und der Ball zappelt in der 19. Minute im Netz. Nur Augenblicke darauf steht es 2:0. Lochpass auf Deutschmann und der Goalgetter trifft zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Liezen etwas von der Rolle ist. Mit der Führung im Rücken machen die Heimischen munter weiter, wollen nachlegen. Vorerst gelingt der dritte Treffer aber nicht. Als schon niemand mehr mit einem dritten Treffer vor der Pause rechnet, steht es 3:0. Dominik Taferner trifft nach einem Stanglpass zur Entscheidung wohl schon vor der Pause.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang sind es weiter die Mürzzuschlager, die Gas geben. Die eine oder andere Chance wird vergeben, auch von den Liezenern, doch dann steht es 4:0. Andreas Purgstaller staubt ab. Das 5:0 in der 74. Minute erzielt dann wieder Deutschmann, der damit sein Dreierpack vollendet. Er lässt dem Liezener Schlussmann im eins gegen eins keine Chance. Das 5:0 ist gleichzeitig der Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Amandus Stangl (Sektionsleiter WSV Liezen): "Mit dem Auftakt haben wir natürlich nicht gerechnet. Das Ergebnis ist natürlich alles andere als zufriedenstellend und wir müssen da sicher drüber reden. Nächste Woche muss eine Antwort folgen."

