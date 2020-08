Sieben-Tore-Schlacht: Lassing entführt drei Punkte aus Pruggern

Details Sonntag, 23. August 2020 18:17

Am Samstag empfing der SV Pruggern den SV Lassing. Damit stand ein Ennstal-Derby auf dem Programm in der Unterliga Nord A Steiermark. Am Ende konnten sich die Gäste in einer Sieben-Tore-Schlacht mit 4:3 durchsetzen. Das Spiel war aber höchst spannend bis zur letzten Minute. Die Lassinger feiern damit einen Saisonauftakt nach Maß.

Lassing stärker

Das Spiel begint mit einer 20-minütigen Verspätung, Starkregen und eine Gewitterfront machten einen pünktlichen Beginn nicht möglich. Lassing ist dann aber von Beginn an das bestimmende Team und kommt besser ins Spiel als die Hausherren. Gute Möglichkeiten von Reini Scherz und Andrè Grill verfehlen nur um Zentimeter des gegnerische Gehäuse. Der erste Torschuss von Pruggern dann in Minute 19, dieser wird eine sichere Beute von Goalie Lukas Streit. In der 38. Minute geht dann die Rindler-Mannschaft verdient in Führung, eine gute Aktion über die rechte Seite führt über Scherz und Marlon Grill zum 0:1. Halbzeitstand somit 0:1.

Plötzlich Spannung drin

Die zweite Hälfte beginnt wie die erste endete: Lassing stärker als die Heimischen, durch Treffer von Reini Scherz (Minute 56) und Andrè Grill (Minute 60) wird der Vorsprung auf drei Tore ausgebaut. Pruggern wird dann nach rund drei Viertel der Spielzeit aber stärker und kann im Mittelfeld ein leichtes Übergewicht gewinnen. In Minute 76 erzielt Mario Gruber den Anschlusstreffer, er verwertet einen Foulelfmeter sicher. Aber postwendend stellt Lassing-Kapitän Matthias Prommer mit einem perfekten Weitschuss den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, er trifft in Minute 78 zum 1:4. Alles scheint für Lassing gut zu laufen, aber die Heimmannschaft wirft in der Folge alles nach vorne, so dass das Spiel nochmals an Fahrt aufnimmt. Alex Trinker trifft in Minute 84 zum 2:4 und als in der Schlussminute Philipp Löcker unglücklich ein Eigentor zum 3:4 fabriziert, ist die Spannung an fast nichts mehr zu überbieten. Lassing bringt die fünf Minuten Nachspielzeit aber gut über die Runden und kann drei Punkte aus Pruggern entführen – Endstand 3:4.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Über weite Strecken war es eine klare Sache für unser Team, Pruggern warf in den Schlussminuten alles nach vorne und machte so das Spiel nochmals spannend. Trotzdem ein verdienter Sieg der unserer Truppe."

